خبر في الجول - وصول آدم كايد لـ القاهرة تمهيدا للتوقيع لـ الزمالك

وصل الفلسطيني آدم كايد إلى القاهرة منذ قليل تمهيدا للانضمام لصفوف الزمالك حسبما علم FilGoal.com.

وأتم الزمالك اتفاقه مع الفلسطيني في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لمدة 5 مواسم.

وانتهى تعاقد كايد مع بريدا الهولندي بنهاية الموسم الماضي.

ولعب الفلسطيني المولود بالسويد مع بريدا لمدة موسمين.

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وخلال الموسم الماضي شارك صاحب الـ 23 عاما مع بيردا في 17 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا.

وسبق لكايد المشاركة في 4 مباريات بقميص منتخب فلسطين وصنع ثلاثة أهداف خلالهم.

ويلعب كايد في مركز الجناح الأيسر.

وسبق للجناح الفلسطيني المشاركة مع منتخبات الأعمار السنية للسويد قبل أن يلعب مع منتخب فلسطين الأول.

وأعلن الزمالك ضم كل من المهدي سليمان وعمرو ناصر وأحمد شريف والأنجولي شيكو بانزا.

وعيّن الزمالك البلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا في الموسم المقبل خلفا لأيمن الرمادي.