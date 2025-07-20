ليفربول يكتسح ستوك بخماسية خلف أبواب مغلقة.. واستبعاد لويس دياز

الأحد، 20 يوليه 2025 - 16:54

كتب : FilGoal

داروين نونيز - ليفربول ضد بريستون

اكتسح ليفربول ضيفه ستوك سيتي وديا بخماسية نظيفة في مباراة أقيمت بمركز تدريب الريدز خلف أبواب مغلقة.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح منذ بداية اللقاء.

كما شهدت المشاركة الأولى لفلوريان فيرتز بقميص ليفربول.

Florian Wirtz with the ball playing for Liverpool against Stoke City at the AXA Training Centre

فيما غاب لويس دياز جناح ليفربول عن اللقاء، وذلك في ظل تكهنات رحيله إلى بايرن ميونيخ قريبا.

كما غاب أليسون بيكر وأليكسيس ماك أليستر عن اللقاء.

وسجل داروين نونيز ثلاثة أهداف "هاتريك" لليفربول في الشوط الأول.

ثم أضاف ريو نجوما وفيدريكو كييزا الرابع والخامس.

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ومن المقرر أن تطير بعثة ليفربول إلى هونج كونج يوم الأحد لبدء جولة آسيوية يلعب خلالها الفريق الإنجليزي مباراتين وديتين.

الودية الأولى ستكون ضد ميلان في هونج كونج يوم 26 يوليو الجاري.

فيما يلعب بطل الدوري الإنجليزي ضد يوكوهاما مارينوس باليابان يوم 30 من الشهر نفسه.

محمد صلاح ليفربول ستوك سيتي داروين نونيز لويس دياز فلوريان فيرتز
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