ليفربول يكتسح ستوك بخماسية خلف أبواب مغلقة.. واستبعاد لويس دياز

اكتسح ليفربول ضيفه ستوك سيتي وديا بخماسية نظيفة في مباراة أقيمت بمركز تدريب الريدز خلف أبواب مغلقة.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح منذ بداية اللقاء.

كما شهدت المشاركة الأولى لفلوريان فيرتز بقميص ليفربول.

فيما غاب لويس دياز جناح ليفربول عن اللقاء، وذلك في ظل تكهنات رحيله إلى بايرن ميونيخ قريبا.

كما غاب أليسون بيكر وأليكسيس ماك أليستر عن اللقاء.

وسجل داروين نونيز ثلاثة أهداف "هاتريك" لليفربول في الشوط الأول.

ثم أضاف ريو نجوما وفيدريكو كييزا الرابع والخامس.

ومن المقرر أن تطير بعثة ليفربول إلى هونج كونج يوم الأحد لبدء جولة آسيوية يلعب خلالها الفريق الإنجليزي مباراتين وديتين.

الودية الأولى ستكون ضد ميلان في هونج كونج يوم 26 يوليو الجاري.

فيما يلعب بطل الدوري الإنجليزي ضد يوكوهاما مارينوس باليابان يوم 30 من الشهر نفسه.