خبر في الجول - الزمالك يقترب من ضم تيدي أوكو.. واتفاق على بنود شخصية وأمر يعطلها

الأحد، 20 يوليه 2025 - 13:43

كتب : محمد عبد العظيم

تيدي أوكو

اقترب الزمالك من ضم الإيفواري تيدي أوكو لاعب لوزيرن السويسري حسبما علم FilGoal.com.

وتوصل النادي لاتفاق مع اللاعب الذي يحمل الجنسيتين الإيفوارية والفرنسية على البنود الشخصية.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين بشأن المقابل المادي للصفقة وطريقة الدفع.

وعلم FilGoal.com أيضا أن قيد اللاعب سيكون متوقفا على رحيل التونسي أحمد الجفالي عن صفوف الأبيض.

الجناح صاحب الـ 27 عاما سجل 10 أهداف وصنع 7 في 42 مباراة الموسم الماضي مع لوزان السويسري.

ولعب تيدي لكل من لوهافر الرديف وليل الرديف وبولوني في فرنسا، ثم انتقل للوزيرن السويسري في 2023 وقضى الموسم الماضي معارا للوزان السويسري.

Teddy Okou spricht über seine Schwierigkeiten im Super-League-Fussball

وخلال مسيرته إجمالا خاض 265 مباراة سجل 55 هدفا وصنع 33 في جميع المسابقات.

ويشغل الإيفواري مركزي الجناح الأيمن والمهاجم وأيضا يلعب كجناح أيسر وصانع ألعاب..

وتضم قائمة الأبيض 5 لاعبين أجانب: المغربي صلاح الدين مصدق - المغربي محمود بنتايك - التونسي سيف الجزيري - الأنجولي شيكو بانزا - التونسي أحمد الجفالي.

وضم الزمالك حتى الآن كل من أحمد شريف وعمرو ناصر وشيكو بانزا والمهدي سليمان في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف FilGoal.com سابقا وصول الفلسطيني آدم كايد تمهيدا لإتمام التعاقد.

وأيضا توصل الأبيض لاتفاق لضم المغربي عبد الحميد معالي لاعب اتحاد طنجة المغربي

الزمالك تيدي أوكو لوزيرن
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