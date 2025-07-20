الريان يضم صاحب أسرع طرد في تاريخ نهائي كوبا ليبرتادوريس
الأحد، 20 يوليه 2025 - 12:38
كتب : FilGoal
أعلن نادي الريان القطري ضم البرازيلي جريجوري قادما من بوتافوجو البرازيلي.
ووقّع لاعب الوسط البرازيلي على عقد يمتد لمدة موسمين مع الفريق المُلقب بـ "الرهيب".
ووفقا للتقارير البرازيلية فإن الصفقة كلفت الريان 7 ملايين دولار.
وسيلعب جريجوري تحت قيادة البرتغالي أرتور جورج المدير الفني للريان والذي سبق أن دربه في بوتافوجو وحققا معا لقبي كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي العام الماضي.
غريغوري رياني حتى 2027 🖊️😎.#غريغوري_رياني | #الريان pic.twitter.com/fA64mwi6Ok— AlRayyanSC | نادي الريان (@AlrayyanSC) July 19, 2025
وشارك جريجوري صاحب الـ 31 عاما في 83 مباراة مع بوتافوجو.
وسبق أن ارتدى قمصان فرق إنتر ميامي الأمريكي وباهيا وسانتوس البرازيليين.
يذكر أن جريجوري هو صاحب أسرع طرد في تاريخ المباريات النهائية لكوبا ليبرتادوريس بعدما أشهر الحكم في وجهه بطاقة حمراء بعد مرور 64 ثانية على انطلاق اللقاء ضد أتليتكو مينيرو. (طالع التفاصيل)
وأنهى الريان الموسم الماضي من دوري نجوم قطر في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.