الريان يضم صاحب أسرع طرد في تاريخ نهائي كوبا ليبرتادوريس

أعلن نادي الريان القطري ضم البرازيلي جريجوري قادما من بوتافوجو البرازيلي.

جريجوري النادي : الريان الريان بوتافوجو

ووقّع لاعب الوسط البرازيلي على عقد يمتد لمدة موسمين مع الفريق المُلقب بـ "الرهيب".

ووفقا للتقارير البرازيلية فإن الصفقة كلفت الريان 7 ملايين دولار.

وسيلعب جريجوري تحت قيادة البرتغالي أرتور جورج المدير الفني للريان والذي سبق أن دربه في بوتافوجو وحققا معا لقبي كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي العام الماضي.

وشارك جريجوري صاحب الـ 31 عاما في 83 مباراة مع بوتافوجو.

وسبق أن ارتدى قمصان فرق إنتر ميامي الأمريكي وباهيا وسانتوس البرازيليين.

يذكر أن جريجوري هو صاحب أسرع طرد في تاريخ المباريات النهائية لكوبا ليبرتادوريس بعدما أشهر الحكم في وجهه بطاقة حمراء بعد مرور 64 ثانية على انطلاق اللقاء ضد أتليتكو مينيرو. (طالع التفاصيل)

وأنهى الريان الموسم الماضي من دوري نجوم قطر في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.