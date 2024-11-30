64 ثانية.. أسرع طرد في تاريخ نهائي كوبا ليبرتادوريس

السبت، 30 نوفمبر 2024 - 22:54

كتب : إسلام أحمد

أتليتكو مينيرو - بوتافوجو

أصبح جريجوري لاعب بوتافوجو البرازيلي صاحب أسرع بطاقة طرد في تاريخ نهائيات كوبا ليبرتادوريس على الإطلاق.

ويلتقي الفريقان على ملعب مونيمونتال في الأرجنتين في النهائي لحسم بطاقة التأهل الأخيرة لـ كأس إنتركونيتنتيال 2024 وكأس العالم للأندية 2025.

لاعب الوسط البرازيلي تدخل بعنف بقدمه على رأس لاعب أتليتكو مينيرو بعد مرور 30 ثانية من انطلاق المباراة.

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وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه لاعب الوسط في الثانية 64 ليُكمل لاعبو بوتافوجو اللقاء بـ 10 لاعبين لمدة 89 دقيقة على الأقل.

ويعد أسرع طرد في تاريخ كوبا ليبرتادوريس بعد مرور 27 ثانية لبيرنال لاعب أتليتكو ناسيونال الكولومبي في نسخة 2014.

ويتبعه جونزاليس بعد مرور 30 ثانية لاعب روزاريو سنترال الأرجنتيني في 1974، وأصبح جريجوري في المركز الثالث على الإطلاق والأول في تاريخ نهائي البطولة.

وسيكون الفائز من تلك المواجهة في طريق الأهلي في كأس إنتركونيتنتيال الشهر المقبل.

الفائز من تلك المباراة سيواجه باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية يوم 11 ديسمبر المقبل، والفائز من تلك المباراة سيلتقي مع الأهلي يوم 14 ديسمبر لحسم لقب كأس التحدي قبل مواجهة ريال مدريد في النهائي يوم 18 من نفس الشهر.

ويسعى بوتافوجو في النهائي القاري الأول له لحصد اللقب، فيما يأمل أتليتكو مينيرو لحصد اللقب للمرة الثانية بعد نسخة 2013.

يذكر أن البرازيل تسيطر على اللقب القاري في آخر 6 نسخ، فيما يعد ذلك رابع نهائي برازيلي خالص من آخر 5 نسخ.

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