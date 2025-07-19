تقرير: الساعات الأخيرة.. إيكيتيكي على أعتاب ليفربول

السبت، 19 يوليه 2025 - 22:04

كتب : FilGoal

هوجو إيكيتيكي

اقترب ليفربول من حسم صفقة ضم هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب فابريس هوكينز صحفي راديو مونت كارلو، فإن المفاوضات تتقدم أكثر بين الناديين.

وبالتالي من المنتظر أن يصل الضوء الأخضر من فرانكفورت إلى ليفربول خلال الساعات المقبلة.

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وكان تقرير سابق قد أفاد أن ليفربول اتفق مع اللاعب حول شروط عقده الشخصي.

وأضاف التقرير أن العقود جاهزة من أجل ضمه لـ6 مواسم.

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وذكرت تقارير أخرى، أن نيوكاسل يونايتد انسحب من مفاوضات ضم إيكيتيكي في ظل تقدم ليفربول في المحادثات

وأضافت التقارير أن ليفربول يستعد لتقديم عرض يقارب 80 مليون يورو إلى فرانكفورت لضم مهاجمه هوجو إيكيتيكي.

قد تكون هذه الصفقة، التي يُتوقع أن تكون باهظة الثمن، الأغلى في تاريخ فرانكفورت.

فقد دفع النادي الألماني 16.5 مليون يورو فقط في صيف 2024 لضم إيكيتيكي بشكل نهائي من باريس سان جيرمان.

ولا ينوي النادي الألماني بيعه بثمن بخس هذا الصيف، ويأمل في الحصول على حوالي 90 مليون يورو مقابل مهاجمه.

علما بأن النادي باع عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي مقابل 77 مليون يورو + إضافات.

ولفت التقرير إلى أن مانشستر يونايتد حاول الدخول في سباق ضم هوجو، لكن الفرنسي رفض عرضهم.

كما أنه لن ينتقل إلى نيوكاسل، ويريد فقط الانضمام إلى ليفربول، وفقا للتقرير.

إيكيتيكي البالغ من العمر 23 عاما تألق مع فرانكفورت الموسم الماضي، إذ سجل 22 هدفًا في 48 مباراة، وكون ثنائيا رائعا مع مرموش في النصف الأول من الموسم.

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