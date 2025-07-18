وسيط كولومبوس يوضح لـ في الجول حقيقة موافقة الأهلي على عرض الإعارة

أوضح آدم وطني وسيط كولومبوس كرو حقيقة موافقة الأهلي على إعارة وسام أبو علي للفريق الأمريكي.

ونشرت بعض التقارير موافقة الأهلي على إعارة وسام أبو علي بمقابل 3 ملايين دولار.

وقال وسيط كولومبوس كرو لـ FilGoal.com: "لا صحة لموافقة الأهلي على إعارة وسام أبو علي لكولومبوس كرو مقابل 3 ملايين دولار".

وسبق أن أبدى آدم وطني استياءه من طريقة تعامل النادي الأحمر مع ملف رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق.

وقال وطني في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مفاوضات انتقال وسام أقرب للفشل لأن كولومبوس كرو لن يتفاوض مرة أخرى مع الأهلي".

وكشف "لقد قدم 3 عروضا ورفع عرضه من 5.25 مليون دولار إلى 7.5 مليون دولار بالإضافة إلى مليون دولار مكافآت إضافية و10% من إعادة البيع".

وأوضح "الأهلي لم يحترمنا ولم يلتزم بكلمته معنا. كلما طلبوا منا عرضا برقم معين مع وعد بقبوله نأتي به فيتم رفضه".

واختتم "بهذا الشكل لن يلعب وسام مجددا مع الأهلي ومن الصعب أن يتكرر هذا العرض لأن عمره 26 عاما".

وأعلن النادي الأهلي استبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس صباح اليوم الخميس. (طالع التفاصيل)

وقرر محمد يوسف المدير الرياضي عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس.

وتسافر بعثة الأهلي غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

وأوضح يوسف سبب الاستبعاد نظرا لعدم إجراء اللاعب القياسات البدنية والإشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة.

فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

وقال يوسف عبر قناة الأهلي أمس الأربعاء: "قصة وسام أبو علي ببساطة أنه يمتلك عرضا أمريكيا لم يُلب طلبات الأهلي، وحتى الآن هو على قوة النادي وتغيب عن التدريبات وتم تطبيق اللائحة عليه وفقا لبنودها".

وأضاف "انضمام مصطفى محمد للأهلي؟ لم أعقد أي اجتماع مع اللاعب أو وكيله منذ أن توليت المسؤولية".

وأتم "تدعيم مركز الهجوم حال رحيل وسام أبو علي محل دراسة، ومن السابق لأوانه الحديث عن كيف نفكر في هذا الأمر".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن وسام أبو علي اجتمع مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي وخوسيه ريبيرو مدرب الفريق.

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.