جلوبو: تمت.. جون أرياس إلى ولفرهامبتون

وافق نادي فلومينينسي البرازيلي على انتقال لاعبه الكولومبي جون أرياس إلى ولفرهامبتون الإنجليزي.

وحسب شبكة "جلوبو" البرازيلية فإن الناديان سيوقعان العقود بنهاية الأسبوع الجاري.

وستكون مباراة اليوم الخميس بين فلومينينسي ضد كروزيرو على ملعب ماراكانا الوداعية للكولومبي.

وأوضحت الشبكة التفاصيل المالية للتعاقد والتي ستصل لـ 22 مليون يورو وسيحصل النادي البرازيلي على نسبة 10% من قيمة البيع المستقبلي.

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وسيحصل فلومينينسي على 16 مليون يورو فيما سيحصل باتريوتاس الكولومبي على 6 ملايين يورو من قيمة التعاقد وهو ناديه الأسبق والذي يمتلك حصة من عقد اللاعب مع الفريق البرازيلي.

وانضم أرياس إلى فلومينينسي في أغسطس 2021 وأصبح واحد من أعمدة الفريق الهجومية وقاده للفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس 2023 لأول مرة في تاريخ النادي.

الكولومبي صاحب الـ 27 عاما والذي يشغل مراكز الجناح ولاعب الوسط والمهاجم شارك مع فلومينينسي في 229 مباراة سجل 47 هدفا.

وخطف أرياس الأنظار خلال كأس العالم للأندية 2025 إذ فاز بجائزة رجل المباراة 3 مرات.

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