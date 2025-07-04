جون أرياس.. "بيليه كولومبيا" الذي يقتدي بـ كاكا

"لا شيء يحدث بالصدفة".. هكذا تحدث جون أرياس نجم منتخب كولومبيا وفلومينينسي البرازيلي بشأن رغبته في الوصول لـ "أقصى قدر ممكن من الكمال".

جون أرياس النادي : فلومينينسي فلومينينسي

اليوم الكولومبي صاحب الـ 27 عاما سيواجه الهلال السعودي والحلم هو الوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

لما لا، وهو واحد من أفضل لاعبي البطولة، وفاز بجائزة رجل المباراة في 3 من أصل 4 خاضها وساهم في قيادة فريقه للوصول لربع النهائي بتحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء إنتر الإيطالي.

عقب المباراة قال أرياس للصحفيين: "ليس من السهل الوصول إلى القمة عندما تأتي من منطقة ذات فرص محدودة للغاية. أُدرك هذا في كل مرة أخطو فيها أرض الملعب، فرص بناء حياة أفضل. إنه حلم راودني منذ صغري".

وأضاف "نعيش لحظة رائعة ومذهلة في فلومينينسي. عائلتي لا تفهم حقا ما يحدث، لكن هذه ذكريات ستكون ابنتي سعيدة جدا وفخورة بها في المستقبل. أعلم أنني أتحمل مسؤولية كبيرة لأن العديد من الأطفال يأتون من حياة صعبة وسياقات صعبة، وينظرون إليّ كقدوة ومرجع يُحتذى به."

MVP e também Arias 😅@FIFACWC | 14 Junho - 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld 📲 Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/na9MTPoHUC — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 22, 2025

نشأ جون أرياس في كويبدو، إحدى أفقر مناطق كولومبيا. وكان هدفه البحث عن فرص عمل في مدن أكبر في البلاد.

ووفقا لموقع "فيفا" فإن أرياس فكّر لفترة وجيزة في ترك كرة القدم والتفرغ لمستقبله في الطب، على الرغم من أن موهبته كانت جلية منذ البداية.

لكن هناك من ساعد أرياس من وراء الشاشات وهو النجم البرازيلي ريكاردو كاكا.

فيتذكر الكولومبي "عندما كنت أصغر سنا، كان كاكا شخصا أحترمه، وكنت أقول لنفسي: أريد أن أصبح مثله".

بدأ مسيرته في مرحلة الشباب مع دورادوس دي سينالوا المكسيكي ثم تيهوانا وعاد لكولومبيا في 2018 عن طريق فريق باترويتس.

وفي 2020 جذب أنظار أمريكا دي كالي وفاز معه ثم انتقل لسانتا فيه وبعد موسم واحد انضم لفلومينينسي البرازيلي في 2021 محققا حلمه باللعب في ملعب ماراكانا في أحد الأيام.

وعلى مدار 5 مواسم ارتدى فيها قميص الأحمر والأبيض والأخضر أصبح الكولومبي المحبوب في البرازيل، بل وأصبح أحد نجوم ملعب ماراكانا.

ففي 2022 وُصف أرياس بـ "بيليه كولومبيا"، فكان رد أرياس على هذا تشبيه بواحد من أعظم من لمس كرة القدم: "كان أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. لن يُضاهيه أحد، أو حتى يُقاربه. بصفتي كولومبيًا، يُمكنني أن أتحدث عن عظمة بيليه في كولومبيا وحول العالم. إنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم، أنا أمزح، ولكن وصفي ببيليه الكولومبي أمر مبالغ فيه".

بعد عام واحد ساهم الكولومبي الذي يتميز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز في تحقيق فلومينينسي للقب كوبا ليبرتادوريس 2023 لأول مرة في تاريخ النادي، واختير في تشكيل العام في قارة أمريكا الجنوبية وكذلك للبطولة.

وخلال مشواره مع الفريق توج بـ 4 ألقاب وسجل في شباك الأهلي هدفا في كأس العالم للأندية 2023 من علامة الجزاء ساهمت في حصده للكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في البطولة.

الكولومبي المحبوب أصبح ثالث أكثر لاعب أجنبي مشاركة بقميص فلومينينسي وثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ النادي بالقرن الـ 21.

سبق أن أشاد به راداميل فالكاو قائد منتخب كولومبيا: "جون لديه مستقبل مشرق"، وهو ما شاركه فيه كارلوس كيروش مدرب اللوس كافيتروس السابق: "يتمتع جون بموهبة خاصة، ليس فقط لقدراته ولكن أيضًا لعقليته. إنه معتاد على التغلب على الشدائد".

بعد نهاية مرحلة المجموعات من كأس العالم للأندية تصدر أرياس قوائم الاحصائيات كأكثر اللاعبين استحواذا على الكرة (226)، وأكثر اللاعبين فوزا في المواجهات الثنائية (18)، وأكثر اللاعبين إرسالا للعرضيات الصحيحة (12).

Me podría pasar DÍAS ENTEROS viendo esta toma sin parar. Lo que ha hecho Jhon Arias es ESPECTACULAR🇨🇴@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/lfogKg9PhR — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 21, 2025

كما احتل أول 3 مراكز في التمريرات التي أدت لفرص (8)، ولمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم (17)، والمراوغات الناجحة (6)، والأخطاء التي تلقاها (9).

وصف فيفا أرياس بسرعته ورؤيته الثاقبة وذكائه التكتيكي وتعدد مهاراته. ووصفه مديره الفني، ريناتو جاوتشو، بأنه "من اللاعبين القادرين على تغيير مجرى المباراة".

بالنظر لأرقام فلومينينسي فإن أرياس الأكثر إرسالا للعرضيات برصيد 30 عرضية والأكثر محاولة على مرمى الخصم برصيد 13 تسديدة.

شكّل أرياس الخطورة الهجومية ضد إنتر فكان ثاني أكثر لاعب فوزا بالصراعات الثنائية والأكثر إكمالا للمراوغات الناجحة والأكثر تسديدا بين لاعبي فريقه وأكثر من لمس الكرة وأكثر من مرر كرات انتهت بتسديدة، ورغم عدم مساهمته في هدفي هيراكليس وكانو إلا أنه كان رجل المباراة باستحقاق.

O Arias está inspirado, mas o Sommer não lhe quis ficar atrás 😎@FIFACWC | 14 Junho - 13 Julho | Vê todos os jogos grátis em https://t.co/fpfuiyzIoG | #FIFACWC #TakeItToTheWorld 📲 Todos os jogos em direto e exclusivo na app DAZN. pic.twitter.com/nD8SQtnE7l — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 30, 2025

وأمام الهلال السعودي ستكون كل الأنظار مصوبة نحو الكولومبي البالغ 27 عاما الذي وصف نفسه بعد الفوز على إنتر بـ "الحالم" فهل يستمر حلم أرياس في كأس العالم للأندية 2025؟