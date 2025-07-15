الصفقة الرابعة.. الزمالك يعلن تعاقده مع أحمد شريف

أتم نادي الزمالك تعاقده مع أحمد شريف مهاجم فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواصل الزمالك محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.

وأعلن الزمالك تعاقده مع أحمد شريف ليصبح الصفقة الرابعة خلال هذا الصيف.

ووقع المهاجم الشاب على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة 5 سنوات.

وكشف الزمالك في وقت سابق عن تعاقده مع المهدي سليمان في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا جناح إشتريلا دي أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر مهاجم فاركو.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك تسلم الاستغناء الخاص بـ أحمد شريف مهاجم فاركو. (طالع التفاصيل)

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد قال لـ FilGoal.com: "عدم تواجد اللاعب في بداية معسكر إعداد فاركو؟ هذا بالتنسيق مع النادي نظرا لأنه يتمم إجراءات انتقاله إلى الزمالك".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 26 مباراة وسجل 7 أهداف في جميع البطولات للموسم المنقضي.

وبدأ شريف مسيرته في وادي دجلة قبل الانتقال إلى فاركو في صيف 2021.

ويعتبر جون إدوارد المدير الرياضي الحالي لـ الزمالك هو من أشرف على نادي فاركو بتواجد اللاعب الذي يلعب في مركز المهاجم.