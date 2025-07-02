خبر في الجول - الزمالك يتسلم استغناء أحمد شريف مهاجم فاركو

تسلم نادي الزمالك الاستغناء الخاص بأحمد شريف مهاجم نادي فاركو.

ويتبقى فقط الإعلان الرسمي ليصبح شريف لاعبا جديدا للفريق الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك تسلم الاستغناء الخاص بـ أحمد شريف مهاجم فاركو.

ووقع المهاجم الشاب على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة 5 سنوات.

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد قال لـ FilGoal.com: "عدم تواجد اللاعب في بداية معسكر إعداد فاركو؟ هذا بالتنسيق مع النادي نظرا لأنه يتمم إجراءات انتقاله إلى الزمالك".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 26 مباراة وسجل 7 أهداف في جميع البطولات للموسم المنقضي.

وبدأ شريف مسيرته في وادي دجلة قبل الانتقال إلى فاركو في صيف 2021.

ويعتبر جون إدوارد المدير الرياضي الحالي لـ الزمالك هو من أشرف على نادي فاركو بتواجد اللاعب الذي يلعب في مركز المهاجم.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن أن البلجيكي يانيك فيريرا بات هو الأقرب لتولي قيادة الزمالك بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين على البنود الشخصية.

يانيك فيريرا بليجيكي الجنسية يبلغ من العمر 44 عاما.

وتولى راسينج مولنبيك، وستاندرلييج، وسينت ترويدن بالدوري البلجيكي، والرياض السعودي، وأمونيا نيقوسيا القبرصي، وعمل مساعدا بنادي الشباب السعودي، وجينك البلجيكي.

وتوج المدرب البلجيكي خلال مسيرته ببطولة الكأس مع ستاندرلييج موسم 2015 - 2016، وبطولة دوري الدرجة الثانية البلجيكي مع سينت ترويدن.

وكان نادي مولنبيك البلجيكي آخر محطات يانيك فيريرا التدريبية والتي انتهت في أبريل الماضي.

وتولى فيريرا قيادة الفريق من مارس 2024 وحتى أبريل الماضي.

وقاد فيريرا 31 مباراة في الموسم المنقضي ونجح في تحقيق الفوز 18 مرة مقابل 7 تعادلات و6 هزائم.