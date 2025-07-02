خبر في الجول - الزمالك يتسلم استغناء أحمد شريف مهاجم فاركو

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 13:16

كتب : عمرو نبيل

أحمد شريف - فاركو

تسلم نادي الزمالك الاستغناء الخاص بأحمد شريف مهاجم نادي فاركو.

ويتبقى فقط الإعلان الرسمي ليصبح شريف لاعبا جديدا للفريق الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك تسلم الاستغناء الخاص بـ أحمد شريف مهاجم فاركو.

ووقع المهاجم الشاب على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة 5 سنوات.

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد قال لـ FilGoal.com: "عدم تواجد اللاعب في بداية معسكر إعداد فاركو؟ هذا بالتنسيق مع النادي نظرا لأنه يتمم إجراءات انتقاله إلى الزمالك".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 26 مباراة وسجل 7 أهداف في جميع البطولات للموسم المنقضي.

وبدأ شريف مسيرته في وادي دجلة قبل الانتقال إلى فاركو في صيف 2021.

ويعتبر جون إدوارد المدير الرياضي الحالي لـ الزمالك هو من أشرف على نادي فاركو بتواجد اللاعب الذي يلعب في مركز المهاجم.

Image

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن أن البلجيكي يانيك فيريرا بات هو الأقرب لتولي قيادة الزمالك بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين على البنود الشخصية.

يانيك فيريرا بليجيكي الجنسية يبلغ من العمر 44 عاما.

وتولى راسينج مولنبيك، وستاندرلييج، وسينت ترويدن بالدوري البلجيكي، والرياض السعودي، وأمونيا نيقوسيا القبرصي، وعمل مساعدا بنادي الشباب السعودي، وجينك البلجيكي.

وتوج المدرب البلجيكي خلال مسيرته ببطولة الكأس مع ستاندرلييج موسم 2015 - 2016، وبطولة دوري الدرجة الثانية البلجيكي مع سينت ترويدن.

وكان نادي مولنبيك البلجيكي آخر محطات يانيك فيريرا التدريبية والتي انتهت في أبريل الماضي.

وتولى فيريرا قيادة الفريق من مارس 2024 وحتى أبريل الماضي.

وقاد فيريرا 31 مباراة في الموسم المنقضي ونجح في تحقيق الفوز 18 مرة مقابل 7 تعادلات و6 هزائم.

أحمد شريف الزمالك
نرشح لكم
الرمادي: سلمت تقريري لرئيس الزمالك.. ولم أطلب الاستغناء عن مدافع الفريق أيمن الرمادي يكشف حقيقة شكواه ضد الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة خبر في الجول - المصري يطلب التعاقد مع جناح مودرن سبورت تقرير سويدي: الفلسطيني آدم كايد يصل القاهرة خلال أسبوع للتعاقد مع الزمالك مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نفاضل بين موعدين لإقامة السوبر المصري خبر في الجول - رابطة الأندية تدرس تعديلات على عقوبات الجماهير في الموسم الجديد ميدو يعلن رحيله عن لجنة التخطيط بنادي الزمالك خبر في الجول - "فارق الأهداف يحسم الدور الأول والمواجهات في الثاني".. تعديلات الرابطة بالموسم الجديد
أخر الأخبار
حارس فالنسيا يطير إلى ليفربول لإنهاء إجراءات انضمامه 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فان برونكهورست ينضم لجهاز سلوت في ليفربول 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ألونسو: مبابي سيكون أفضل بكثير في ربع نهائي مونديال الأندية 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشرق الأوسط: نيوم يتوصل لاتفاق نهائي مع جالتييه ساعة | سعودي في الجول
على رأسهم كاباكا ومحمد السيد.. نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب في معسكر يوليو ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - الزمالك يتسلم استغناء أحمد شريف مهاجم فاركو ساعة | الدوري المصري
الرياضية: فرص مشاركة ميتروفيتش في كأس العالم للأندية ضعيفة 2 ساعة | سعودي في الجول
تنس طاولة - بتروجت بطلا لدوري الرجال على حساب الأهلي وإنبي 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 2 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب 3 كرة يد - بعد مفاجأة جزر فارو.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم للشباب والقناة الناقلة 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري
/articles/508491/خبر-في-الجول-الزمالك-يتسلم-استغناء-أحمد-شريف-مهاجم-فاركو