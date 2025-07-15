الاتفاق السعودي يخطف موهبة أورلاندو بايرتس حتى 2028
الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 17:57
كتب : FilGoal
نجح نادي الاتفاق السعودي في حسم صفقة التعاقد مع موهاو نكوتا لاعب أورلاندو بايرتس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
موهاو نكوتا
النادي : الاتفاق
وخطف نكوتا الأنظار بعدما ساهم في وصول فريقه إلى نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.
وأعلن الاتفاق تعاقده رسميا مع الموهبة الجنوب إفريقية موهاو نكوتا بعقد يمتد حتى عام 2028.
ويُعد نكوتا صاحب الـ19 عاما، أحد أبرز المواهب الصاعدة في جنوب إفريقيا.
وسبق لنكوتا الذي يجيد في مركزي صانع اللعب والجناح تمثيل منتخب جنوب إتحت 17 عاما.
ومع أورلاندو بايرتس لعب نكوتا 39 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.
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