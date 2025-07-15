الاتفاق السعودي يخطف موهبة أورلاندو بايرتس حتى 2028

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 17:57

كتب : FilGoal

موهاو نكوتا - أورلاندو

نجح نادي الاتفاق السعودي في حسم صفقة التعاقد مع موهاو نكوتا لاعب أورلاندو بايرتس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخطف نكوتا الأنظار بعدما ساهم في وصول فريقه إلى نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الاتفاق تعاقده رسميا مع الموهبة الجنوب إفريقية موهاو نكوتا بعقد يمتد حتى عام 2028.

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ويُعد نكوتا صاحب الـ19 عاما، أحد أبرز المواهب الصاعدة في جنوب إفريقيا.

وسبق لنكوتا الذي يجيد في مركزي صانع اللعب والجناح تمثيل منتخب جنوب إتحت 17 عاما.

ومع أورلاندو بايرتس لعب نكوتا 39 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

موهاو نكوتا الاتفاق السعودي
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