الإسماعيلي يكشف المرشحين بعد غلق باب الانتخابات التكميلية

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي عن غلق باب الترشح للانتخابات التكميلية لمقاعد مجلس الإدارة.

وتقام الانتخابات على مقاعد عضوية مجلس الإدارة، والعضوة تحت السن، للدورة الانتخابية 2023-2027.

وتم غلق باب الترشح اليوم الاثنين 14 يوليو 2025.

وتقدم للترشح على مقعد العضوية محمد عبد العظيم مصطفى موسى.

أما على مقعد العضوية تحت السن فتقدم أدهم إيهاب حسين.

وسيتم عرض أسماء المرشحين خلال الجمعية العمومية العادية.

وينعقد اجتماع الجمعية يوم السبت 23 أغسطس 2025.

وشغر المنصبان بعد استقالة محسن عبد المسيح ومحمد جمال.

ويستمر المجلس برئاسة نصر أبو الحسن حتى نهاية مدته، مع ملء المنصبين الشاغرين.