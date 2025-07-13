بانزا: لم أتردد في قبول عرض الزمالك.. وأسعى للمساعدة على التتويج بجميع البطولات

شدّد شيكو بانزا، لاعب الزمالك، على أنه لم يتردد في قبول عرض القلعة البيضاء.

شيكو بانزا النادي : الزمالك الزمالك

وأعلن الزمالك تعاقده مع بانزا قادمًا من إشتريلا دي أمادورا البرتغالي لمدة 4 مواسم.

وقال بانزا عبر المركز الإعلامي للنادي: "الزمالك فريق كبير ولم أتردد في قبول عرضه، لأن الانضمام لأحد أكبر أندية إفريقيا شرف كبير".

وواصل: "طموحاتي كبيرة مع الزمالك، وأسعى لمساعدة الفريق على التتويج بكل البطولات التي سنشارك فيها".

وأتم: "سأبذل قصارى جهدي من أجل الظهور بأفضل صورة، من أجل إسعاد جماهير الزمالك ولكي أكون عند حسن ظنهم بي".

وأشار FilGoal.com في وقت سابق إلى اتفاق الزمالك مع إستريلا دا أمادورا البرتغالي على ضم شيكو بانزا. (طالع التفاصيل)

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وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق قد تم بين الناديين، وأرسل الزمالك العقود إلى نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي تمهيدا لضم الأنجولي شيكو بانزا.

ويأتي ذلك بعد إتمام الاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية بتعاقد لمدة 4 مواسم مقبلة.

وكان إستريلا دا أمادورا قد أعلن منذ أيام قليلة ضم جيفرسون إنكادا لاعب نادي فاركو.

وانضم بانزا إلى إستريلا دا أمادورا في يناير الماضي، ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2028.

ويشغل بانزا -26 عاما- مركز الجناح الأيسر ويعد لاعبا بين صفوف منتخب أنجولا.

وشارك بانزا رفقة منتخب أنجولا في توقف مارس الماضي خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأنهى إستريلا دا أمادورا الدوري البرتغالي الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بعد نجاته من الهبوط.

وخاض بانزا 13 مباراة بقميص إستريلا دا أمادورا منذ انضمامه للفريق في يناير ونجح في تسجيل هدف.

وسبق وأن لعب بانزا في الدوري القبرصي قبل أن ينتقل إلى صفوف بورتومينينسي الذي يلعب ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

وأصبح بانزا ثاني صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق في صفقة انتقال حر.