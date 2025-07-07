خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 16:40

كتب : FilGoal

شيكو بانزا

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة 4 مواسم مقبلة قادما من إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

وكشفت صحيفة ريكورد البرتغالية أن الأنجولي شيكو بانزا لاعب إستريلا دا أمادورا البرتغالي دخل قائمة اهتمامات الزمالك. (المزيد من التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق قد تم بين الناديين، وأرسل الزمالك العقود إلى نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي تمهيدا لضم الأنجولي شيكو بانزا.

ويأتي ذلك بعد إتمام الاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية بتعاقد لمدة 4 مواسم مقبلة.

وكان إستريلا دا أمادورا قد أعلن منذ أيام قليلة ضم جيفرسون إنكادا لاعب نادي فاركو.

وانضم بانزا إلى إستريلا دا أمادورا في يناير الماضي، ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2028.

ويشغل بانزا -26 عاما- مركز الجناح الأيسر ويعد لاعبا بين صفوف منتخب أنجولا.

وشارك بانزا رفقة منتخب أنجولا في توقف مارس الماضي خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأنهى إستريلا دا أمادورا الدوري البرتغالي الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بعد نجاته من الهبوط.

وخاض بانزا 13 مباراة بقميص إستريلا دا أمادورا منذ انضمامه للفريق في يناير ونجح في تسجيل هدف.

وسبق وأن لعب بانزا في الدوري القبرصي قبل أن ينتقل إلى صفوف بورتومينينسي الذي يلعب ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

الزمالك شيكو بانزا
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