لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول

أتم الزمالك اتفاقه مع نظيره إستريلا دا أمادورا لضم الأنجولي شيكو بانزا خلال فترة الانتقالات الصيفية حسبما علم FilGoal.com وفي قت سابق.

بعيدا عن الشبه في الهيئة بين رافاييل لياو لاعب ميلان وبانزا لأن بالتأكيد هذا ليس الأمر الذي سيتم مناقشته هنا، لكن المناقشة ستكون في "لياو"، إذا شعرت بعدم الفهم، فالشرح سيكون لاحقا.

من هو "لياو" وعلاقته بالكوليسترول.

كثرة التنقل بين الأندية

ستلاحظ في مسيرة اللاعب البالغ من العمر 26 عاما أنه مثل عددا كبيرا من الأندية بالمقارنة بعمره وصل لـ 12 تجربة.

لكن بالملاحظة أيضا سواء في قيمة الأندية التي يمثلها أو قيمته السوقية، فإن الأمر سيكون إيجابيا لأن تنقلاته كان لمستوى أفضل وأيضا قيمته السوقية حسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير كانت في ارتفاع، لكن ما يؤخذ عليه أنه استمر أكثر من اللازم في الدوري القبرصي.

بدأ بانزا مسيرته في ريال سامبيلا الأنجولي ثم انتقل إلى الفريق الثاني لليكسويس البرتغالي ثم الفريق الثاني أيضا لماريتيمو قبل يخوض عدة تجارب في الدوري القبرصي.

أثناء احترافه في القبرص ارتفعت قيمته السوقية من 50 ألف يورو إلى 400 ألف يورو عندما ترك الدوري القبرصي.

تعاقد بورتيمونينسي الذي يتواجد في دوري الدرجة الثانية للبرتغال معه على سبيل الإعارة ثم فعل بند أحقية الشراء مقابل 250 ألف يورو ووقتها كانت قيمته السوقية 600 ألف يورو.

بعد 6 أشهر تمكن بورتيمونينسي من بيع شيكو بانزا بعد تألقه بشدة إلى إستريلا دا أمادورا مقابل 800 ألف يورو.

ومن هنا يتضح أن بالفعل مسيرة اللاعب رغم تمثيله العديد من الأندية إلا أن قيمته السوقية في ارتفاع بالإضافة إلى المستوى التنافسي الذي يلعب فيه.

قضى أكثر من اللازم في قبرص

تحدث البرتغالي بيدرو جونسالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا عن مسيرة بانزا.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة أبولا البرتغالية: "أتيحت لشيكو فرصة العودة إلى البرتغال عبر بورتيمونينسي، وأعتقد أنه أظهر مهاراته بشكل جيد، لدرجة أنه في نفس الموسم انتقل إلى أستريلا أمادورا في دوري الدرجة الأولى الممتاز البرتغالي".

عندما انتقل بانزا إلى بورتيمونينسي، كان الفريق يقبع في الدرجة الثانية، لكن بعد 6 أشهر فقط تعاقد معه إستريلا أمادورا في الدوري الممتاز لتجنب الهبوط.

وأضاف "شيكو عزز مكانته بشكل متزايد ومن الواضح أن إستريلا أمادورا يشهد ظروفا خاصة مما سيؤثر على مستوى شيكو قليلا، لكنني أعتقد أنها كانت إضافة قيمة وغنية لمسيرته وسيظهر كل إمكانياته وشغفه".

وتابع "تغير مركز شيكو ليلعب على الجناحين بدلا من كمهاجم صريح، هو لاعب مبدع أكثر منه مهاجما".

وأتم "في الحقيقة قضى شيكو سنوات عديدة في القبرص ربما أكثر من اللازم، في رأيي أنه يتميز بوضوح بكونه لاعبا جماعيا".

توضيح أرقامه

لعب بانزا 17 مباراة مع بورتيمونينسي وسجل 7 أهداف وصنع هدفا، خلال 1305 دقيقة، أرقامه تعتبر جيدة.

لكن ما تم الحديث بشكل مستمر هو أرقامه رفقة إستريلا أمادورا أنه لعب 13 مباراة وسجل هدفا ولم يصنع.

ما يجب توضيحه هو أنه لعب 689 دقيقة، وأي لاعب يشارك في مباراة تحسب له مباراة، لذلك لمعرفة عدد المباريات بشكل دقيق يجب أن تقوم بقسمة عدد الدقائق الفعلية التي لعبها على 90 وهو عدد دقائق المباريات لتصل إلى أكثر نتائج أكثر دقة.

وبهذه الحسبة ستجد أنه لعب حوالي 8 مباريات بالتقريب، مع فريق نافس على الهبوط بشكل كبير.

عندما انضم شيكو بانزا إلى إستريلا أمادورا كان الفريق يحتل المركز الـ16، وهذا المركز يخوض مباراتين فاصلتين لتجنب الهبوط.

لذلك الفريق كان ضعيفا وأنهى الدوري في المركز الـ15 وضمن البقاء في الدوري الممتاز نهاية.

وكان شيكو بانزا قد سجل هدفه في أول مباراة رفقة إستريلا أمادورا أمام بنفيكا بعدما راوغ الاوكراني أناتولي تروبن حارس المرمى.

وأكثر ما يتميز به شيكو بجانب مهاراته في المراوغة 1 على 1، فأنه ينهي الهجمات بشكل جيد للغاية خاصة بطريقة Chip Shot أو رفع الكرة أعلى حارس المرمى لتسقط وتسكن الشباك.

هدف التسجيل وحمل رقم ناني

تكلم شيكو بانزا في مؤتمر صحفي رفقة إستريلا أمادورا قائلا: "سواء كنت على مقاعد البدلاء أو أساسيا، فأنا جاهز دائما، أخوض كل مباراة بنفس العزيمة، وسواء دخلت بديلا في الشوط الأول أو الثاني، سأدخل بنفس الهدف وهو التسجيل ومساعدة الفريق".

وأضاف "بغض النظر عن مستواي فأنا دائما هنا لخدمة إستريلا أمادورا كما كنت دائما".

وشدد "رقم قميصي 17 الذي كان يحمله ناني لم يثقلني، بل يخفف من وزني أعتقد".

أطلق هذا التصريح بشأن حمله رقم قميص لويس ناني بهذه الطريقة مما أثار ضحك الصحفيين.

"إمكانياته تجعله يلعب في مستويات أعلى"

يبدو أن خوسيه فاريا المدير الفني لإستريلا أمادورا اتفق مع جونسالفيس في أمر أن بانزا يمتلك إمكانيات رائعة، ولكن وجه له انتقادا.

وقال فاريا خلال مؤتمر صحفي: "شيكو عندما جاء إلى أوروبا كنت أول مدرب يعمل معه في ليكسويس، لذلك أعرفه جيدا".

وتابع "الإمكانيات التي يمتلكها شيكو كانت لتجعله في هذا العمر يلعب في مستويات أعلى الآن، ما ينقصه هو الاستمرارية والانتظام، إذا كان شيكو في حالة جيدة، فهو ليس لاعبا لمستوى كهذا، بل لمستويات أعلى".

وشدد "اكتشفنا مؤخرا أن بانزا يعاني من معدلات كوليسترول مرتفعة، الأمر مرتبط بالتغذية وما يحدث خارج الملعب، لذا نحن نتابعه عن قرب".

وأنهى حديثه قائلا: "بانزا مثل الابن الأصغر لي، لكنه لم يعد طفلا الآن وأنا يجب أن أتابعه باستمرار، لكني أفعل ذلك بسرور، لكي تدركوا، شيكو قضى أعياد الميلاد في بيتي".

الآن تعرفنا على مشكلة معدل الكوليسترول المرتفع بسبب أسلوب حياته مما يتطلب من الزمالك مراقبته والاهتمام به عن قرب وبأفضل طريقة ممكنة حال تمت الصفقة بشكل رسمي.

الآن جاء دور "لياو"

تحدث جونسالفيس عن بانزا في تصريحات نقلتها أوجو البرتغالية قائلا: "شيكو دائما في خدمة الفريق، محبوب جدا من قبل المجموعة، وفي الوقت نفسه هو المرتجل والمبدع ومخلص للغاية، في كل مرة يخطو فيها إلى الملعب يكون لياو".

لياو في اللغة البرتغالية تعني الأسد، لذلك بسبب صفات وإمكانيات شيكو بانزا شبهه جونسالفيس بأنه مثل الأسد في الملعب، وبالمصادفة فأن الكلمة بالبرتغالية تعني لياو وهو اسم نجم ميلان.