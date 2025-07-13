الصفقة الثانية.. الزمالك يعلن التعاقد مع شيكو بانزا

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع الأنجولي شيكو بانزا قادما من إشتريلا دي أمادورا.

ووقع اللاعب الأنجولي على عقد لمدة 4 مواسم مع الزمالك حتى عام 2029.

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وأشار FilGoal.com في وقت سابق إلى اتفاق الزمالك مع إستريلا دا أمادورا البرتغالي على ضم شيكو بانزا. (طالع التفاصيل)

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وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق قد تم بين الناديين، وأرسل الزمالك العقود إلى نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي تمهيدا لضم الأنجولي شيكو بانزا.

ويأتي ذلك بعد إتمام الاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية بتعاقد لمدة 4 مواسم مقبلة.

وكان إستريلا دا أمادورا قد أعلن منذ أيام قليلة ضم جيفرسون إنكادا لاعب نادي فاركو.

وانضم بانزا إلى إستريلا دا أمادورا في يناير الماضي، ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2028.

ويشغل بانزا -26 عاما- مركز الجناح الأيسر ويعد لاعبا بين صفوف منتخب أنجولا.

وشارك بانزا رفقة منتخب أنجولا في توقف مارس الماضي خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأنهى إستريلا دا أمادورا الدوري البرتغالي الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بعد نجاته من الهبوط.

وخاض بانزا 13 مباراة بقميص إستريلا دا أمادورا منذ انضمامه للفريق في يناير ونجح في تسجيل هدف.

وسبق وأن لعب بانزا في الدوري القبرصي قبل أن ينتقل إلى صفوف بورتومينينسي الذي يلعب ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

وأصبح بانزا ثاني صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق في صفقة انتقال حر.