خبر في الجول - بتروجت يعرض على حامد حمدان ترضية مالية.. واللاعب يتمسك بالزمالك

السبت، 12 يوليه 2025 - 14:27

كتب : عمرو نبيل

حامد حمدان - بتروجت

عرضت إدارة بتروجت على الفلسطيني حامد حمدان ترضية مالية من أجل البقاء في صفوف الفريق وإغلاق ملف الانتقال للزمالك.

وأصدر بتروجت اليوم السبت بيانا أعلن من خلاله تمسكه باستمرار حمدان ضمن صفوفه. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة بتروجت عرضت على حامد حمدان ترضية مالية ورفع قيمة تعاقده، ولكن اللاعب يتمسك بالانتقال لصفوف الزمالك.

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وكان رامي حمدان شقيق ومدير أعمال حامد حمدان لاعب بتروجت قد كشف عن مرور اللاعب بفترة نفسية سيئة، وشدد أن عائلته مستعدة للدفع من أجل انتقال اللاعب لـ الزمالك.

وقال شقيق ومدير أعمال حامد حمدان عبر أون سبورت 1: "الأمور غامضة ولا يوجد شيء مؤكد، وحامد يمر بفترة سيئة نفسيا ولا يرد إلا على اتصالات والدته فقط بسبب الضغوط التي يمر بها".

وأضاف "يتبقى في عقده موسم مع بتروجت، ووكيله سمير الحاوي لم يضع أي بنود مالية في عقده، وكان هناك اتفاق بأن يوافق بتروجت على رحيل اللاعب في حال وجود عروض، خاصة إذا كان العرض من الزمالك".

وأكمل "حتى الآن بتروجت لم يعط الضوء الأخضر لانتقال حامد للزمالك، ونادي قطر استفسر بالفعل عن إمكانية ضمه".

وأردف "عائلة حامد والناس في غزة تنتظر انتقال حامد إلى الزمالك، وهو مستعد للعب للزمالك بدون أي شروط، ومستعدون أن ندفع من جيوبنا لينضم للأبيض".

وتابع "رد إدارة بتروجت هو التمسك باللاعب ولا تريد التفريط فيه لأنهم يعدوا فريقا للمنافسة في الدوري الموسم المقبل".

وواصل "حامد لم ير أسرته منذ 2018 عندما انتقل لمصر للعب في الدوري المصري، وحتى الآن بتروجت يقف أمام حلم الشعب الفلسطيني وليس لاعب لتمثيل نادي الزمالك".

وأتم "لن نكل ولن نمل ونناشد إدارة بتروجت التي كانت سبب من أسباب ظهور حامد في الدوري المصري بأن يقفوا مع حامد حمدان ويساندوه لتحقيق حلمه".

وكشف FilGoal.com رفض النادي البترولي لعرض نادي قطر القطري لضم اللاعب الدولي الفلسطيني. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مقرب من لاعب بتروجت لـ FilGoal.com: "اللاعب أبلغ مسؤولي بتروجت برغبته في الانتقال للزمالك، وحصل على وعد من إدارة النادي بالموافقة على رحيله حال التوصل لاتفاق نهائي مع الزمالك على الأمور المالية"

وأتم المصدر قائلا: "عقد حامد حمدان ينتهي بنهاية موسم 2026-27، وليس بنهاية الموسم المقبل كما يردد البعض".

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 25 مباراة وسجل 2 وصنع 2.

ويشغل الدولي أكثر من مركز في خط الوسط كما سبق أن لعب كقلب دفاع.

وأصبح حمدان لاعبا دوليا لمنتخب فلسطين إذ ارتدى قميص الفدائي في 3 مباريات دولية خلال تصفيات كأس العالم 2026.

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