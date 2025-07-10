خبر في الجول - بتروجت يرد على عرض قطر لضم حامد حمدان

رد بتروجت بشكل رسمي على عرض نادي قطر القطري لضم الفلسطيني حامد حمدان.

وتقدم نادي قطر من قبل بعرض لبتروجت لضم الدولي الفلسطيني وهو ما كشفه FilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وأرسل نادي بتروجت رده بشكل رسمي للنادي القطري وأبلغه برفض العرض والتمسك ببقاء اللاعب في الفريق البترولي.

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 25 مباراة وسجل 2 وصنع 2.

ويشغل الدولي أكثر من مركز في خط الوسط كما سبق أن لعب كقلب دفاع.

وأصبح حمدان لاعبا دوليا لمنتخب فلسطين إذ ارتدى قميص الفدائي في 3 مباريات دولية خلال تصفيات كأس العالم 2026.