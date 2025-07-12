بتروجت: عقدنا اجتماعا مع الزمالك بشأن حامد حمدان.. وهذا موقفنا من رحيله

أعلن نادي بتروجت موقفه النهائي من بيع لاعبه حامد حمدان للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونفى النادي في بيان تلقيه أي عرض رسمي من الزمالك للتعاقد مع اللاعب مع الكشف عن وجود أحاديث شفوية من الأبيض حول إمكانية التعاقد مع حمدان وتوفيق محمد.

وجاء بيان بتروجت كالتالي:

بيان هام

نظرًا لما تردد من شائعات وبعض التفاصيل المغلوطة خلال الساعات الأخيرة بشأن لاعبي الفريق الأول بالنادي، يوضح النادي ما يلي:

أولًا:

لم يصل إلى إدارة النادي أي عرض رسمي سوى عرض نادي قطر القطري للحصول على خدمات حامد حمدان، وتم الرد بالاعتذار لهم.

ثانيًا:

عُقد اجتماع بين إدارة الزمالك وبتروجت حول رغبة الزمالك في التعاقد مع اللاعب حامد حمدان، وقد أبدى مسؤولو الزمالك تفهُّمهم لموقف إدارة النادي، ولكنهم طلبوا عدم غلق باب التفاوض.

ثالثًا:

إدارة النادي لن تفرط في أي لاعب خلال الانتقالات الصيفية، نظرًا للمنافسة الشديدة في الدوري الممتاز الموسم القادم.

رابعًا:

لاعبو الفريق مستمرون في خوض التدريبات بانتظام استعدادًا للدوري، ويواصل النادي تدعيم صفوفه بصفقات مميزة.

خامسًا:

تستنكر إدارة النادي الهجوم على مسؤوليها لعدم الاستغناء عن لاعبيها، نظرًا لأحقية الإدارة في الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق.

سادسًا:

النادي على مسافة واحدة من جميع الأندية، وقرار النادي هو ما يحسم طريقة التفاوض.

سابعًا:

عقود اللاعبين مستمرة لموسمين أو ثلاثة قادمة.

ويؤكد مجلس إدارة النادي، بقيادة اللواء جمال فوزي، حرصه على عدم المساس بالعناصر المتميزة في الفريق لتقديم أفضل النتائج في الموسم القادم من الدوري الممتاز.

وكان رامي حمدان شقيق ومدير أعمال حامد حمدان لاعب بتروجت قد كشف عن مرور اللاعب بفترة نفسية سيئة، وشدد أن عائلته مستعدة للدفع من أجل انتقال اللاعب لـ الزمالك.

وقال شقيق ومدير أعمال حامد حمدان عبر أون سبورت 1: "الأمور غامضة ولا يوجد شيء مؤكد، وحامد يمر بفترة سيئة نفسيا ولا يرد إلا على اتصالات والدته فقط بسبب الضغوط التي يمر بها".

وأضاف "يتبقى في عقده موسم مع بتروجت، ووكيله سمير الحاوي لم يضع أي بنود مالية في عقده، وكان هناك اتفاق بأن يوافق بتروجت على رحيل اللاعب في حال وجود عروض، خاصة إذا كان العرض من الزمالك".

وأكمل "حتى الآن بتروجت لم يعط الضوء الأخضر لانتقال حامد للزمالك، ونادي قطر استفسر بالفعل عن إمكانية ضمه".

وأردف "عائلة حامد والناس في غزة تنتظر انتقال حامد إلى الزمالك، وهو مستعد للعب للزمالك بدون أي شروط، ومستعدون أن ندفع من جيوبنا لينضم للأبيض".

وتابع "رد إدارة بتروجت هو التمسك باللاعب ولا تريد التفريط فيه لأنهم يعدوا فريقا للمنافسة في الدوري الموسم المقبل".

وواصل "حامد لم ير أسرته منذ 2018 عندما انتقل لمصر للعب في الدوري المصري، وحتى الآن بتروجت يقف أمام حلم الشعب الفلسطيني وليس لاعب لتمثيل نادي الزمالك".

وأتم "لن نكل ولن نمل ونناشد إدارة بتروجت التي كانت سبب من أسباب ظهور حامد في الدوري المصري بأن يقفوا مع حامد حمدان ويساندوه لتحقيق حلمه".

وكشف FilGoal.com رفض النادي البترولي لعرض نادي قطر القطري لضم اللاعب الدولي الفلسطيني. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مقرب من لاعب بتروجت لـ FilGoal.com: "اللاعب أبلغ مسؤولي بتروجت برغبته في الانتقال للزمالك، وحصل على وعد من إدارة النادي بالموافقة على رحيله حال التوصل لاتفاق نهائي مع الزمالك على الأمور المالية"

وأتم المصدر قائلا: "عقد حامد حمدان ينتهي بنهاية موسم 2026-27، وليس بنهاية الموسم المقبل كما يردد البعض".

وسبق أن علم FilGoal.com أن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت منح الضوء الأخضر لرحيل اللاعب بناء على رغبته.

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 25 مباراة وسجل 2 وصنع 2.

ويشغل الدولي أكثر من مركز في خط الوسط كما سبق أن لعب كقلب دفاع.

وأصبح حمدان لاعبا دوليا لمنتخب فلسطين إذ ارتدى قميص الفدائي في 3 مباريات دولية خلال تصفيات كأس العالم 2026.