طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة لاعبي الفريق

كشف مجدي الباز طبيب الإسماعيلي تفاصيل إصابة لاعبي الفريق مع بدء المعسكر التحضيري استعدادا للموسم الجديد.

وقال مجدي الباز طبيب الإسماعيلي للموقع الرسمي: "الثنائي مروان حمدي وعبد الكريم مصطفى يعاني من التهاب في وتر أكيلس وينضم للتدريبات بشكل طبيعي الأسبوع المقبل".

وأضاف "محمد خطاري يعاني من شد خفيف في عضلة المنشأ الأمامية ويحتاج 3 أيام للتأهيل".

وأتم "إصابات النبريص وأحمد أيمن وحاتم سكر ومحمد حسن تحتاج لمزيد من الوقت وبرنامج تأهيلي قوي".

تطورات مصابي الإسماعيلي pic.twitter.com/wz3qsPSzCy — Ismaily SC (@Ismailyofficial) July 11, 2025

وأعلن نادي الإسماعيلي تعيين الجزائري ميلود حمدي مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم الجديد خلفا لتامر مصطفى.

ويعد ميلود ثالث مدرب عربي وثاني جزائري يقود الإسماعيلي فنيا، فسبقه التونسي نصر الدين نابي في تدريب الدراويش في 2015 ومواطنه خير الدين مضوي في 2019.

ويعد المدرب الجزائري الثالث في تاريخ الدوري المصري بعد خير الدين مضوي وعبد الحق بن شيخة.

كما يعد السابع عربيا بعد كل من أنيس بوجلبان ومعين الشعباني ونصر الدين نابي وخير الدين مضوي وعبد الحق بن شيخة ونبيل الكوكي.