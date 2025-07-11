خبر في الجول - دياباتيه يقترب من الانتقال لـ بتروجت

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 00:08

كتب : عمرو نبيل

عبدولاي دياباتيه

أتم نادي بتروجت اتفاقه مع الاتحاد السكندري لضم عبدولاي دياباتيه.

لاعب الوسط المدافع انضم في يناير الماضي لصفوف الاتحاد دون أن يخض أي مباراة بقميص زعيم الثغر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن صاحب الـ 18 عاما سيصبح من صفقات بتروجت للموسم الجديد.

ويتبقى وصول الناديين لاتفاق حاسم لإنهاء التعاقد والإعلان بشكل رسمي.

وسبق أن كشف FilGoal.com اقتراب بتروجت من ضم أحمد ياسين من البنك الأهلي.

ورحل عن صفوف الفريق البترولي رشاد المتولي صوب مودرن سبورت بعد نهاية عقده.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط الفريق ينتظر موافقة النادي على رحيله للزمالك.

عبدولاي دياباتيه الاتحاد بتروجت
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