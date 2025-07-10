مصدر مقرب من حامد حمدان لـ في الجول: اللاعب أبلغ بتروجت برغبته للانتقال لـ الزمالك

الخميس، 10 يوليه 2025 - 22:39

كتب : حامد وجدي

حامد حمدان - بتروجت - الزمالك

أوضح مصدر مقرب من حامد حمدان لاعب بتروجت موقف اللاعب من عرض الزمالك.

وكشف FilGoal.com رفض النادي البترولي لعرض نادي قطر القطري لضم اللاعب الدولي الفلسطيني. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مقرب من لاعب بتروجت لـ FilGoal.com: "اللاعب أبلغ مسؤولي بتروجت برغبته في الانتقال للزمالك، وحصل على وعد من إدارة النادي بالموافقة على رحيله حال التوصل لاتفاق نهائي مع الزمالك على الأمور المالية"

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وأتم المصدر قائلا: "عقد حامد حمدان ينتهي بنهاية موسم 2026-27، وليس بنهاية الموسم المقبل كما يردد البعض".

وسبق أن علم FilGoal.com أن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت منح الضوء الأخضر لرحيل اللاعب بناء على رغبته.

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 25 مباراة وسجل 2 وصنع 2.

ويشغل الدولي أكثر من مركز في خط الوسط كما سبق أن لعب كقلب دفاع.

وأصبح حمدان لاعبا دوليا لمنتخب فلسطين إذ ارتدى قميص الفدائي في 3 مباريات دولية خلال تصفيات كأس العالم 2026.

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