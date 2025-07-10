خبر في الجول - أحمد ياسين على أعتاب بتروجت
الخميس، 10 يوليه 2025 - 23:25
كتب : عمرو نبيل
توصل أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي لاتفاق للانتقال لصفوف بتروجت بدءا من الموسم المقبل، حسبما علم FilGoal.com.
أحمد ياسين
النادي : غزل المحلة
وانتهت إعارة ياسين بقميص غزل المحلة في النصف الثاني من الموسم الماضي وعاد مجددا للبنك الأهلي.
وخاض ياسين 9 مباريات في جميع المسابقات بقميص زعيم الفلاحين.
وسيكون بتروجت التجربة الخامسة للاعب الذي يشغل مركز قلب الدفاع في الدوري المصري.
ولم يعلن بتروجت بقيادة سيد عيد حتى الآن عن ضم أي صفقات جديدة استعدادا للموسم المقبل.
ولعب ياسين لفرق مصر للمقاصة والبنك الأهلي وخرج معارا من البنك مرتين لصفوف الاتحاد ثم غزل المحلة.
وخاض ياسين 88 مباراة في الدوري المصري وصنع خلالها 4 أهداف.
وسبق أن تواجد ياسين في قائمة منتخب مصر خلال كأس العرب 2021 تحت قيادة كارلوس كيروش.
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