خبر في الجول - شيكو بانزا يصل القاهرة لإتمام انتقاله إلى الزمالك

الخميس، 10 يوليه 2025 - 13:28

كتب : FilGoal

شيكو بانزا

وصل الأنجولي شيكو بانزا إلى القاهرة تمهيدا لإتمام انتقاله لصفوف الزمالك.

وأشار FilGoal.com في وقت سابق إلى اتفاق الزمالك مع إستريلا دا أمادورا البرتغالي على ضم شيكو بانزا. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن شيكو بانزا يصل القاهرة لاتمام انتقاله إلى الزمالك.

أخبار متعلقة:
لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: شيكو بانزا من أقرب المرشحين لتدعيم الفريق ريكورد: الزمالك بدأ اتصالاته للتفاوض على ضم شيكو بانزا.. وناديه ضم إنكادا

ومن المقرر أن يوقع اللاعب الأنجولي على عقد انتقاله للزمالك لمدة 4 مواسم.

لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق قد تم بين الناديين، وأرسل الزمالك العقود إلى نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي تمهيدا لضم الأنجولي شيكو بانزا.

ويأتي ذلك بعد إتمام الاتفاق مع اللاعب على البنود الشخصية بتعاقد لمدة 4 مواسم مقبلة.

وكان إستريلا دا أمادورا قد أعلن منذ أيام قليلة ضم جيفرسون إنكادا لاعب نادي فاركو.

وانضم بانزا إلى إستريلا دا أمادورا في يناير الماضي، ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2028.

ويشغل بانزا -26 عاما- مركز الجناح الأيسر ويعد لاعبا بين صفوف منتخب أنجولا.

وشارك بانزا رفقة منتخب أنجولا في توقف مارس الماضي خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأنهى إستريلا دا أمادورا الدوري البرتغالي الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بعد نجاته من الهبوط.

وخاض بانزا 13 مباراة بقميص إستريلا دا أمادورا منذ انضمامه للفريق في يناير ونجح في تسجيل هدف.

وسبق وأن لعب بانزا في الدوري القبرصي قبل أن ينتقل إلى صفوف بورتومينينسي الذي يلعب ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

الزمالك شيكو بانزا
نرشح لكم
خبر في الجول - إنبي يتمم الاتفاق مع طنطا بشأن أقطاي الأهلي والزمالك يختاران استاد القاهرة لاستضافة مباريات الموسم المقبل.. وتحديد البديل موزاييك: سموحة يتمم اتفاقه بضم يوسف الفلاحي من البنزرتي إذاعة تونسية: الزمالك استفسر عن ضم غربال.. وسببان يعقدان انتقاله الخليج الإماراتية: الوصل والريان ينسحبان من صفقة وسام أبو علي مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع مهاجم مغربي تمهيدا لضمه بعد 5 تجارب في مصر.. عزام التنزاني يعلن عودة حميد ماو أحمد سالم: منصب جون إدوارد غريب على البعض.. وتواجد شيكابالا مهم بأي مكان
أخر الأخبار
خبر في الجول - إنبي يتمم الاتفاق مع طنطا بشأن أقطاي 15 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي والزمالك يختاران استاد القاهرة لاستضافة مباريات الموسم المقبل.. وتحديد البديل 25 دقيقة | الدوري المصري
بديل فيرتز يخضع للكشف الطبي مع ليفركوزن 46 دقيقة | ميركاتو
موزاييك: سموحة يتمم اتفاقه بضم يوسف الفلاحي من البنزرتي 58 دقيقة | الدوري المصري
كورتوا: باريس سان جيرمان "خنقنا" بالضغط العالي 59 دقيقة | كأس العالم للأندية
ماركا: رودريجو يبحث عن الانتقال لفريق آخر بعد قرار تشابي ألونسو ساعة | الدوري الإسباني
كرة سلة - مصدر بالاتحاد السكندري لـ في الجول: كيجو قريب من الانضمام للفريق ساعة | كرة سلة
أرسنال يعلن ضم نورجارد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني
/articles/509003/خبر-في-الجول-شيكو-بانزا-يصل-القاهرة-لإتمام-انتقاله-إلى-الزمالك