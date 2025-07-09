أشرف صبحي: لم يكن في الخطة تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 17:08

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الرياضة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تعديلات قانون الرياضة جاءت من أجل صالح كافة المؤسسات الرياضة في مصر، موجها الشكر للقيادة المصرية على دعمها وتفهمها لمتطلبات المرحلة الحالية والتي أسفرت عم تعديلات القانون .

وقال صبحي عبر إذاعة شعبي إف إم: "تعديلات قانون الرياضة جاءت وفق اللوائح والمعايير الدولية وأنه تم الإستماع إلى لكل الطوائف قبل إقرار القانون".

وأضاف "البعض حاول تغذية الجماهير بأخبار خاطئة حول بند الـ8 سنوات من أجل إثارة الفتنة مؤكدا أنه لم يكن من ضمن الأهداف تطبيق قانون الـ8 سنوات بأثر رجعي، وأنه تم الإستقرار على رفعها إلى 12 سنة (ثلاث دورات) من أجل منح الجمعيات العمومية اختيار الأفضل لها مشيرا إلى دعم الوزارة لكل الأندية والمؤسسات الرياضية وفق الضوابط الموضوعة.

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وأوضح "القانون منح أعضاء مجالس إداراة الأندية الحق في الاستثمار بشركات الكرة في أنديتها وهي النقطة التي كانت محل اعتراض البعض مسبقا لعدم وجودها".

وأكمل "حجم الاستثمارات في تطوير الرياضة ومنشآتها 54 مليار جنيه منها 24 مليار جنيه من القطاع الخاص و30 مليار جنيه تم صرفها على مدار 7 سنوات من الموازنة تم وضعها في أماكن أماكنها الصحيحة ولم ننتهي بعد من العديد من المشاريع لتطوير البنية التحتية للرياضة المصرية".

وأتم تصريحاته "أنا راض عن قانون الرياضة".

قانون الرياضة وزير الرياضة أشرف صبحي
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