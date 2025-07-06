6 أسماء.. مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول صفقات الفريق الصيفية

الأحد، 06 يوليه 2025 - 22:50

كتب : هاني العوضي

سموحة - بيان رسمي

أوضح مصدر من سموحة صفقات الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

وسبق أن كشف FilGoal.com إبرام سموحة لـ 3 صفقات، بالإضافة لاستعارة ثنائي بيراميدز.

وكشف مصدر من سموحة صفقات الفريق لـ FilGoal.com والتي جاءت كالتالي:

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سمير فكري من المصري

خالد الغندور من المصري

عماد فتحي من طلائع الجيش

محمد رجب من كهرباء الإسماعيلية

أحمد ميهوب إعارة من بيراميدز

أحمد فوزي إعارة من بيراميدز

فيما خرج 3 لاعبين على سبيل الإعارة في الصيف الجاري

أدهم حمادة إعارة إلى أبو قير للأسمدة

محمد عصام إعارة إلى أبو قير للأسمدة

علي عمرو إعارة إلى الداخلية

ويتولى أحمد عبد العزيز تدريب الفريق سموحة بشكل دائم بعد توليه المهمة بشكل مؤقت في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي خلفا لأحمد سامي الذي رحل وتولى تدريب الاتحاد.

وسيكون سموحة هو الفريق الأول الذي يتولى عبد العزيز تدريبه كمدير فني دائم خلال مسيرته.

وأنهى سموحة الدوري المصري الممتاز في المركز السابع في مجموعة تفادي الهبوط.

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