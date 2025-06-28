مصدر من سموحة لـ في الجول: أبرمنا 3 صفقات استعدادا للموسم الجديد

السبت، 28 يونيو 2025 - 20:47

كتب : هاني العوضي

الأندية المصرية - شعار نادي سموحة

كشف مصدر من سموحة توصل الفريق لاتفاق لضم 3 صفقات استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري.

محمد رجب

النادي : كهرباء الإسماعيلية

أحمد ميهوب

النادي : بيراميدز

عماد فتحي

النادي : طلائع الجيش

سموحة

ويتولى أحمد عبد العزيز تدريب الفريق سموحة بشكل دائم بعد توليه المهمة بشكل مؤقت في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي خلفا لأحمد سامي الذي رحل وتولى تدريب الاتحاد.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سموحة توصل لاتفاق لضم عماد فتحي من طلائع الجيش".

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وأضاف "وسيتعاقد مع أحمد ميهوب حارس بيراميدز على سبيل الإعارة بنية البيع".

وأتم "سنضم محمد رجب مدافع كهرباء الإسماعيلية لمدة 3 مواسم".

ولعب عماد فتحي صاحب الـ 32 عاما الموسم الماضي في طلائع الجيش.

وبدأ لاعب الوسط مشواره مع دمياط وارتدى قمصان فرق مصر للمقاصة وإنبي والزمالك والمصري والمقاولون العرب وأسوان والبنك الأهلي.

وانضم ميهوب لصفوف بيراميدز قادما من غزل المحلة وساهم في تتويج الفريق بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وكان رجب قد ساهم في تأهل كهرباء الإسماعيلية للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وأنهى سموحة الدوري المصري الممتاز في المركز السابع في مجموعة تفادي الهبوط.

وسيكون سموحة هو الفريق الأول الذي يتولى عبد العزيز تدريبه كمدير فني دائم خلال مسيرته.

سموحة عماد فتحي أحمد ميهوب محمد رجب
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