خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة

قرر نادي بيراميدز إعارة 3 لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز قرر إعارة الثنائي أحمد ميهوب وأحمد فوزي صوب سموحة.

وإعارة النيجيري صامويل أوموسا إلى الجونة لمدة موسم.

وسبق أن كشف مصدر من سموحة استعارة ميهوب حارس بطل دوري أبطال إفريقيا لمدة موسم. (طالع التفاصيل)

وشارك ميهوب مع بيراميدز في 9 مباريات خلال موسمين وخرج بشباك نظيفين في مباراتين واستقبل 12 هدفا وتوج بلقبي كأس مصر ودوري الأبطال.

فيما قضى أحمد فوزي النصف الثاني من الموسم الماضي مُعارا لصفوف غزل المحلة بعد أعير من قبل مرتين للمقاولون العرب.

وأخيرا سيخرج النيجيري أوموسا البالغ 19 عاما معارا للجونة بعدما اكتفى بخوض 45 دقيقة فقط خلال موسمين مع الفريق السماوي.

يذكر أن بيراميدز لم يضم أي صفقات جديدة للموسم المقبل إذ سيشارك في كأس إنتركونتينيتال 2025 في شهر سبتمبر المقبل.