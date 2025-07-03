خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة

الخميس، 03 يوليه 2025 - 20:25

كتب : حامد وجدي

أحمد فوزي - بيراميدز

قرر نادي بيراميدز إعارة 3 لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

أحمد فوزي

النادي : غزل المحلة

أحمد ميهوب

النادي : بيراميدز

بيراميدز
سموحة

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز قرر إعارة الثنائي أحمد ميهوب وأحمد فوزي صوب سموحة.

وإعارة النيجيري صامويل أوموسا إلى الجونة لمدة موسم.

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وسبق أن كشف مصدر من سموحة استعارة ميهوب حارس بطل دوري أبطال إفريقيا لمدة موسم. (طالع التفاصيل)

وشارك ميهوب مع بيراميدز في 9 مباريات خلال موسمين وخرج بشباك نظيفين في مباراتين واستقبل 12 هدفا وتوج بلقبي كأس مصر ودوري الأبطال.

فيما قضى أحمد فوزي النصف الثاني من الموسم الماضي مُعارا لصفوف غزل المحلة بعد أعير من قبل مرتين للمقاولون العرب.

وأخيرا سيخرج النيجيري أوموسا البالغ 19 عاما معارا للجونة بعدما اكتفى بخوض 45 دقيقة فقط خلال موسمين مع الفريق السماوي.

يذكر أن بيراميدز لم يضم أي صفقات جديدة للموسم المقبل إذ سيشارك في كأس إنتركونتينيتال 2025 في شهر سبتمبر المقبل.

بيراميدز الدوري المصري سموحة الجونة
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