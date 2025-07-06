بعد نصف موسم.. بيلد: نيكو جونزاليس يعمل على الرحيل من مانشستر سيتي

الأحد، 06 يوليه 2025 - 21:23

كتب : FilGoal

نيكو جونزاليس

كشفت وسائل الإعلام الألمانية، أن الإسباني نيكولاس جونزاليس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي يبحث عن الرحيل وينتظر عروض السعودية.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية، أن جورجي مينديز وكيل أعمال اللاعب الإسباني يبحث له عن فريق آخر، حيث تعتبر حظوظه في المشاركة مع مانشستر سيتي صغيرة جدًا.

وينتظر اللاعب العروض المقدمة من الدوري السعودي، حيث يجد أنه وجهة مناسبة له خاصة وأن دوري روشن أصبح مطمع للنجوم الكبار.

أخبار متعلقة:
بعد إسقاط مانشستر سيتي.. الهلال يكافئ كل لاعب بمليوني ريال بعد الفوز على سيتي.. مكافآت مالية ضخمة لـ الهلال من كأس العالم للأندية ديلي ميل: مانشستر سيتي قرر الاستغناء عن عدد كبير من لاعبي الفريق سافيتش: الفوز على مانشستر سيتي إثبات لكل من يعتقد أننا نلعب في دوري ضعيف

وينتهي عقد نيكولاس جونزاليس مع مانشستر سيتي صيف 2029 وانضم للسيتي يناير الماضي.

وشارك مع الفريق الموسم الحالي في 13 مباراة وسجل هدفين ولم يتمكن من صناعة أهداف.

وودع مانشستر سيتي كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي بعد الهزيمة بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وتأهل في صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، وضمت المجموعة كل من: يوفنتوس والوداد والعين.

نيكو جونزاليس الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
نرشح لكم
حوار في الجول - ماسيمو تايبي: تعرضت للظلم في مانشستر.. وهذا الفارق بينه وبين ميلان رومانو: جيوكيريس إلى أرسنال.. مدة العقد وخطوة أخيرة متبقية إيكو: ليفربول يعود للتدريبات يوم الثلاثاء.. والودية الأولى مهددة بالتأجيل بسبب وفاة جوتا سي إن إن: جيوكيريس يقترب من الانضمام لـ أرسنال أبولا: جواو فيليكس على رادار بنفيكا ولكن ذا أثليتك: أرسنال يتوصل لاتفاق مع مادويكي ويستعد للمفاوضات مع تشيلسي جلوبو: مانشستر يونايتد وإيفرتون مهتمان بحارس بوتافوجو الـ 45.. تشيلسي يضم جيتينز لـ 7 سنوات
أخر الأخبار
التجربة الأولى تقترب.. دافيدي أنشيلوتي على أعتاب قيادة بوتافوجو دقيقة | أمريكا
خبر في الجول – الأهلي يتوصل لاتفاق مع فاركو لضم ياسين مرعي 11 دقيقة | الدوري المصري
مدرب تيجريس المكسيكي يعلن اقتراب ضم أنخيل كوريا 23 دقيقة | الدوري الإسباني
6 أسماء.. مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول صفقات الفريق الصيفية 35 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – الاتحاد السكندري لـ في الجول: تعاقدنا مع أحمد عزب لاعب الزمالك السابق 49 دقيقة | كرة سلة
كرة سلة – تونس إلى نهائي البطولة العربية للسيدات لتواجه مصر ساعة | كرة سلة
بعد نصف موسم.. بيلد: نيكو جونزاليس يعمل على الرحيل من مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
لأجل دقائق اللعب.. ريال مدريد يبحث عن مخرج للبرازيلي إندريك 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره 4 قرار نهائي.. الأهلي يحسم مستقبل وسام أبو علي
/articles/508785/بعد-نصف-موسم-بيلد-نيكو-جونزاليس-يعمل-على-الرحيل-من-مانشستر-سيتي