بعد نصف موسم.. بيلد: نيكو جونزاليس يعمل على الرحيل من مانشستر سيتي

كشفت وسائل الإعلام الألمانية، أن الإسباني نيكولاس جونزاليس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي يبحث عن الرحيل وينتظر عروض السعودية.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية، أن جورجي مينديز وكيل أعمال اللاعب الإسباني يبحث له عن فريق آخر، حيث تعتبر حظوظه في المشاركة مع مانشستر سيتي صغيرة جدًا.

وينتظر اللاعب العروض المقدمة من الدوري السعودي، حيث يجد أنه وجهة مناسبة له خاصة وأن دوري روشن أصبح مطمع للنجوم الكبار.

وينتهي عقد نيكولاس جونزاليس مع مانشستر سيتي صيف 2029 وانضم للسيتي يناير الماضي.

وشارك مع الفريق الموسم الحالي في 13 مباراة وسجل هدفين ولم يتمكن من صناعة أهداف.

وودع مانشستر سيتي كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي بعد الهزيمة بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وتأهل في صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، وضمت المجموعة كل من: يوفنتوس والوداد والعين.