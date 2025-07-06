رومانو: جيوكيريس إلى أرسنال.. مدة العقد وخطوة أخيرة متبقية

الأحد، 06 يوليه 2025 - 20:05

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن اتفاق فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينج لشبونة على عقده الجديد مع نادي أرسنال.

وذكر رومانو أن جيوكيريس اتفق مع أرسنال على عقد مدته 5 سنوات، ينتهي في صيف 2030.

السويدي أبلغ كل الأندية الأخرى برفضه، والمفاوضات بين أرسنال وسبورتينج تتقدم إلى المراحل النهائية بحسب المصدر ذاته.

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ووفقا لسي إن إن فإن أرسنال وسبورتنج اقتربا من التوصل لاتفاق على انتقال اللاعب مقابل 65 مليون يورو مع وجود 15 آخرى كإضافات.

وشارك المهاجم السويدي مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي في 52 مباراة، تمكن من تسجيل 54 هدفا، وصناعة 13 هدف.

وكشفت وسائل الإعلام البرتغالية، أن السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة أبلغ رئيس النادي فارانداس بعدم عودته من جديد للفريق.

وأوضحت الصحيفة سبب تدهور العلاقة بين جيوكيريس ورئيس النادي جاء بسبب عدم السماح للاعب بالرحيل بـ60 مليون يورو كما هو متفق عليه.

وقال رئيس سبورتنج لشبونة لوسائل الإعلام: "اللاعب لن يرحل بـ60 مليون".

وأوضح "هو ووكيله يعرفان المبلغ المطلوب من أجل الرحيل وأعتقد أن إغلاق سوق الانتقالات هو الحل المناسب لكل هذا".

وينتهي عقد جيوكيريس في صيف 2028.

فيكتور جيوكيريس أرسنال الدوري الإنجليزي سبورتينج لشبونة
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