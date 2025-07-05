جلوبو: مانشستر يونايتد وإيفرتون مهتمان بحارس بوتافوجو

أبدى ناديا مانشستر يونايتد وإيفرتون الإنجليزي اهتماما بـ جون فيكتور حارس بوتافوجو البرازيلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية.

وحسبما كشفت شبكة "جلوبو" البرازيلية فإن الناديين مهتمان بالحارس البالغ 29 عاما.

وكشف التقرير أن "مانشستر يونايتد هو النادي الأكثر تواصلً مع مدربي للاعب. كما أن جورج فيتال مدرب حراس النادي، تواصل مع مسؤولين في بوتافوجو للحصول على معلومات".

وأوضح التقرير "أن كشاف مانشستر يونايتد تابع الحارس في مباراة بالميراس في كأس العالم للأندية من المدرجات لكن دون أن يتقدم النادي بأي عروض".

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وأشارت تقارير إلى أن مانشستر يونايتد يبحث عن حارس بديل لأندري أونانا في ظل اقتراب ألتاي بايندير من الرحيل.

وكان جون قد جدد تعاقده حتى 2028 بعدما ساهم الموسم الماضي في تتويج الفريق بلقبي كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي.

يذكر أن الحارس البالغ 29 عاما انضم لقائمة منتخب البرازيل الأولية في 3 مناسبات سابقة دون أن يخوض أي مباراة حتى الآن.

وانضم جون من سانتوس لبوتافوجو في يناير 2024 مقابل 1.5 مليون يورو.

وخاض جون 28 مباراة هذا الموسم وخرج بشباك نظيفة في 10 واستقبل 25 هدفا.

وودع بوتافوجو البطولة على يد بالميراس بعد الخسارة بهدف دون رد في دور الـ 16.