جلوبو: مانشستر يونايتد وإيفرتون مهتمان بحارس بوتافوجو

السبت، 05 يوليه 2025 - 17:46

كتب : FilGoal

جون - بوتافوجو

أبدى ناديا مانشستر يونايتد وإيفرتون الإنجليزي اهتماما بـ جون فيكتور حارس بوتافوجو البرازيلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية.

وحسبما كشفت شبكة "جلوبو" البرازيلية فإن الناديين مهتمان بالحارس البالغ 29 عاما.

وكشف التقرير أن "مانشستر يونايتد هو النادي الأكثر تواصلً مع مدربي للاعب. كما أن جورج فيتال مدرب حراس النادي، تواصل مع مسؤولين في بوتافوجو للحصول على معلومات".

أخبار متعلقة:
رئيس بايرن: لن نضم نيكو ويليامز انتهى الأمر الـ 45.. تشيلسي يضم جيتينز لـ 7 سنوات تمهيدا للانتقال لـ تشيلسي.. إستيفاو يودع بالميراس برسالة مؤثرة بايرن ميونيخ يكشف كواليس مفاوضات ضم رافائيل لياو

وأوضح التقرير "أن كشاف مانشستر يونايتد تابع الحارس في مباراة بالميراس في كأس العالم للأندية من المدرجات لكن دون أن يتقدم النادي بأي عروض".

وأشارت تقارير إلى أن مانشستر يونايتد يبحث عن حارس بديل لأندري أونانا في ظل اقتراب ألتاي بايندير من الرحيل.

وكان جون قد جدد تعاقده حتى 2028 بعدما ساهم الموسم الماضي في تتويج الفريق بلقبي كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي.

يذكر أن الحارس البالغ 29 عاما انضم لقائمة منتخب البرازيل الأولية في 3 مناسبات سابقة دون أن يخوض أي مباراة حتى الآن.

وانضم جون من سانتوس لبوتافوجو في يناير 2024 مقابل 1.5 مليون يورو.

وخاض جون 28 مباراة هذا الموسم وخرج بشباك نظيفة في 10 واستقبل 25 هدفا.

وودع بوتافوجو البطولة على يد بالميراس بعد الخسارة بهدف دون رد في دور الـ 16.

جون فيكتور بوتافوجو مانشستر يونايتد
نرشح لكم
ذا أثليتك: أرسنال يتوصل لاتفاق مع مادويكي ويستعد للمفاوضات مع تشيلسي الـ 45.. تشيلسي يضم جيتينز لـ 7 سنوات تمهيدا للانتقال لـ تشيلسي.. إستيفاو يودع بالميراس برسالة مؤثرة عمره 18 عاما.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع دييجو ليون سيقوده زميله السابق.. بيرنلي يتعاقد مع كايل ووكر ريكورد: ليفربول قرر دفع العامين المتبقين في عقد جوتا بالمر: متحمسون لانضمام إستيفاو في تشيلسي ماريسكا: مباراة صعبة مثلما توقعنا.. وسعيد لأن إستيفاو سجل
أخر الأخبار
شقيقة رونالدو توضح سبب غياب رونالدو عن جنازة جوتا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: بابلو توري ينتقل من برشلونة إلى مايوركا 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
بين الاعتزال والاختفاء.. سبورت: روميو ومستقبل مجهول مع برشلونة 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
أين الحقيقة؟ أنباء متضاربة عن اهتمام إنتر بضم تير شتيجن 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
بوني: الانضمام لـ إنتر حلم طفولتي وتحقق.. وسأشاهد لاوتارو وتورام بعيني طفل ساعة | الكرة الأوروبية
إصابة مروعة لـ موسيالا ساعة | كأس العالم للأندية
تقرير يكشف سبب غياب كريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا ساعة | الكرة الأوروبية
العربي القطري يضم مايكل أولونجا ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري 4 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره
/articles/508694/جلوبو-مانشستر-يونايتد-وإيفرتون-مهتمان-بحارس-بوتافوجو