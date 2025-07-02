حارس فالنسيا يطير إلى ليفربول لإنهاء إجراءات انضمامه

سافر جورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا إلى ميرسيسايد من أجل إنهاء إجراءات انضمامه إلى ليفربول.

في الصيف الماضي، أعلن نادي ليفربول تعاقده مع مامارداشفيلي، على أن يبقى الحارس الجورجي في صفوف فالنسيا خلال موسم 2024-2025 معارا قبل أن ينضم لليفربول بداية من الموسم المقبل.

وسافر الحارس الجورجي ووكيله على متن طائرة خاصة ستصل بهما إلى مدينة ليفربول مساء الأربعاء.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للكشف الطبي التقليدي وينهي إجراءات انتقاله إلى ليفربول بشكل رسمي.

منذ أسابيع، رفع مامارداشفيلي راية التحدي من أجل حراسة عرين الريدز كأساسي.

وقال مامارداشفيلي في تصريحات لحساب geo team عبر إنستجرام: "لا أفكر في إعارة أخرى".

وأضاف "سألعب مع ليفربول في الموسم الجديد، سواء رحل أليسون بيكر أم لا".

صفقة انتقال الحارس لليفربول تمت مقابل 30 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

ويحصل فالنسيا على 10% من قيمة إعادة بيع الحارس البالغ من العمر 24 عاما.

وشارك الحارس مع منتخب جورجيا في يورو 2024 وظهر بشكل جيد جذب أضواء الفرق الكبيرة نحوه.