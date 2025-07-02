حارس فالنسيا يطير إلى ليفربول لإنهاء إجراءات انضمامه

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 14:44

كتب : FilGoal

جورجي مامارداشيفلي - جورجيا

سافر جورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا إلى ميرسيسايد من أجل إنهاء إجراءات انضمامه إلى ليفربول.

في الصيف الماضي، أعلن نادي ليفربول تعاقده مع مامارداشفيلي، على أن يبقى الحارس الجورجي في صفوف فالنسيا خلال موسم 2024-2025 معارا قبل أن ينضم لليفربول بداية من الموسم المقبل.

وسافر الحارس الجورجي ووكيله على متن طائرة خاصة ستصل بهما إلى مدينة ليفربول مساء الأربعاء.

أخبار متعلقة:
فان برونكهورست ينضم لجهاز سلوت في ليفربول الشرق الأوسط: نيوم يتوصل لاتفاق نهائي مع جالتييه ألونسو: مبابي سيكون أفضل بكثير في ربع نهائي مونديال الأندية سكاي: يوفنتوس يقترب من ضم مهاجم ليل

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للكشف الطبي التقليدي وينهي إجراءات انتقاله إلى ليفربول بشكل رسمي.

Image

منذ أسابيع، رفع مامارداشفيلي راية التحدي من أجل حراسة عرين الريدز كأساسي.

وقال مامارداشفيلي في تصريحات لحساب geo team عبر إنستجرام: "لا أفكر في إعارة أخرى".

وأضاف "سألعب مع ليفربول في الموسم الجديد، سواء رحل أليسون بيكر أم لا".

صفقة انتقال الحارس لليفربول تمت مقابل 30 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

ويحصل فالنسيا على 10% من قيمة إعادة بيع الحارس البالغ من العمر 24 عاما.

وشارك الحارس مع منتخب جورجيا في يورو 2024 وظهر بشكل جيد جذب أضواء الفرق الكبيرة نحوه.

جورجي مامارداشفيلي ليفربول فالنسيا
نرشح لكم
فان برونكهورست ينضم لجهاز سلوت في ليفربول بعد اهتمام تشيلسي ويونايتد وتوتنام.. مدافع إيفرتون مستمر حتى 2030 سكاي: أرسنال يقدم العرض الأول لكريستال بالاس للتعاقد مع إيزي ديلي ميل: مانشستر سيتي قرر الاستغناء عن عدد كبير من لاعبي الفريق ليفربول يحدد سعر بيع هارفي إليوت من الغريم مباشرة.. أرسنال يتعاقد مع كيبا لاستغلال الشرط الجزائي المنخفض.. تقرير: يوفنتوس ويونايتد يتصارعان لضم نديدي سكاي: توتنام مهتم بالتعاقد مع محمد قدوس
أخر الأخبار
في الجول يكشف تفاصيل اتفاق المصري مع الأهلي بشأن الساعي 15 دقيقة | الدوري المصري
تشيلسي يعلن ضم جواو بيدرو.. وموعد ظهوره الأول 34 دقيقة | ميركاتو
تحضيرا لكأس العالم.. منتخب الشباب يواجه المنتخب الأولمبي الكويتي وديا ساعة | منتخب مصر
حارس فالنسيا يطير إلى ليفربول لإنهاء إجراءات انضمامه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
فان برونكهورست ينضم لجهاز سلوت في ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ألونسو: مبابي سيكون أفضل بكثير في ربع نهائي مونديال الأندية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الشرق الأوسط: نيوم يتوصل لاتفاق نهائي مع جالتييه 2 ساعة | سعودي في الجول
على رأسهم كاباكا ومحمد السيد.. نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب في معسكر يوليو 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 2 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب 3 كرة يد - بعد مفاجأة جزر فارو.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم للشباب والقناة الناقلة 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري
/articles/508496/حارس-فالنسيا-يطير-إلى-ليفربول-لإنهاء-إجراءات-انضمامه