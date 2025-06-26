كيركيز: أتمنى الوصول لمستوى روبرتسون يوما ما.. وهذه أحلامي مع ليفربول

تحدث ميلوس كيركيز مدافع ليفربول الجديد عن أحلامه مع الفريق بعدما أتم صفقة انتقاله إلى الريدز.

وأعلن نادي ليفربول يوم الخميس ضم المجري ميلوس كيركيز مدافع بورنموث خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح كيركيز الأسباب التي دفعته لاختيار اللعب مع ليفربول.

كل ما يلي على لسان ميلوس كيركيز في حواره مع موقع ليفربول:

"أنا سعيد جدًا. إنه لشرف عظيم لي، وشرفٌ لي أن ألعب لواحد من أكبر أندية العالم، أكبر نادٍ في إنجلترا. أنا سعيدٌ جدًا ومتحمس".

"كنت أعلم باهتمام ليفربول بضمي منذ مايو الماضي، مع اقتراب نهاية الموسم بدأت الأمور تزداد جدية".

"عمري 21 عامًا، وبدأت بمتابعة ليفربول عندما كنت في الـ13 من عمري، وكنت شغوفًا بالريدز. أتذكر الكثير من الأساطير، دعنا نقول في مركز الظهير الأيسر شاهدت الكثير من مقاطع جون آرني ريسه".

"أنا أيضًا أحب أندي روبرتسون كثيرًا، شاهدت الكثير من المباريات له، ما زلتُ صغيرا في السن وأريد أن أتعلم الكثير وأتطور، وأتمنى أن أصل إلى مستواه يومًا ما".

"بالنسبة لي شخصيًا، روبرتسون هو أفضل ظهير أيسر لعب في الدوري الإنجليزي، ويتفق إخوتي على ذلك أيضًا. لذا، أن أكون بجانب لاعبٍ كهذا يتمتع بخبرةٍ واسعة، ولعب لسنوات طويلة في أعلى المستويات، وفاز بدوري أبطال أوروبا، وكل شيء، فهذا أمر مهم بالنسبة لي".

"دومينيك سوبوسلاي صديق مقرب جدا لي، ونتحدث بالفعل كل يومين أو ثلاثة. من الجيد أن يكون لديك صديق في فريقك الجديد، وهذا سيُسهّل عليك الأمور، سيُطلعني على كل شيء، لذا سيكون من الرائع وجوده هنا".

"ريتشارد هيوز المدير الرياضي لليفربول كان له دور كبير في انتقالي إلى الريدز. كما يعلم الجميع، هو من ضمني إلى بورنموث".

"أرني سلوت كان له دورا مهما أيضا، فقد تحدثتُ معه. كنتُ أعرف حقًا عندما تحدثتُ معه ومع ريتشارد هيوز أن قرار الانضمام إلى ليفربول هو قراري الصحيح".

"تحدث مع سلوت عن الخطة والفنيات، وكيف يرى أين يمكنني التحسن وأين يمكنني مساعدة الفريق. عندما يأتي المدرب ويتحدث إليك، يكون ذلك أمرًا بالغ الأهمية، إنها علامة احترام كبيرة".

"بالنسبة لي، لم يكن لدي أي شك حينها في رغبتي في الذهاب إلى مكان آخر. كان ليفربول دائمًا هو الخيار الأمثل".

"سأعود إلى منزلي وأستمتع ببضعة أيام في مسقط رأسي، ثم أنتظر بفارغ الصبر العودة وارتداء ملابس التدريب والبدء بالتدريب والاستعداد للموسم الجديد".

"لا يسعني الانتظار للنزول إلى الملعب مع اللاعبين والبدء في تنفيذ التمريرات الثنائية والتركيبات وكل ذلك. لذا، أتطلع بشدة إلى فترة الإعداد لموسم 2025-2026، ثم، بالطبع، أتطلع بشدة إلى بداية الموسم الجديد".

"أحلامي مع ليفربول؟ بالتأكيد، أن أصل لأقصى إمكاناتي وأن أكون أفضل لاعب ممكن، وأن أساعد الفريق على الفوز بالألقاب. أعتقد أن الفوز بألقاب مثل الدوري ودوري أبطال أوروبا حلم للجميع، وهذا النادي مُصممٌّ لتحقيق ذلك. هذا حلمي، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيقه".

"رسالة لجماهير ليفربول؟ أود أن أشكر الجميع على حبهم الكبير لي، حتى قبل الإعلان عن الصفقة. واصلوا دعم الفريق كما تدعمونه دائمًا، لأنكم أكبر قاعدة جماهيرية في العالم. سأبذل قصارى جهدي للفوز بالألقاب مع النادي، وأتمنى أن أسجل بعض الأهداف في أنفيلد. أتطلع بشوق لسماع هتافاتهم. وإلى اللقاء قريبًا".

وعبر الدولي المجري البالغ من العمر 21 عاما الكشف الطبي مع ليفربول يومي الاثنين والثلاثاء قبل توقيع العقود.

ووقع كيركيز الذي يصفه البعض بمستقبل الجبهة اليسرى في ليفربول على عقد يربطه بالنادي لمدة 5 مواسم.

ولم يعلن ليفربول عن قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أوضحت أن الظهير الأيسر سينضم إلى الريدز مقابل نحو 40 مليون جنيه استرليني.

بعد انضمام كيركيز، أصبح مستقبل أندي روبرتسون وكوستاس تسيمكاس مع ليفربول غامضا في ظل التكهنات برحيل أحدهما هذا الصيف.

الصفقة هي الثالثة لليفربول هذا الصيف، بعد ضم ثنائي باير ليفركوزن جيريمي فريمبونج وفلوريان فيرتز.

قبل أيام، أوضحت جريدة ديلي ميل أن بورنموث تمسك بالحصول على 45 مليون جنيه استرليني في البداية، لكن إدارة ليفربول وصلت بالصفقة إلى 40 مليون جنيه استرليني.

وتخلى بورنموث عن كيركيز، بعدما نجح في التعاقد مع أدريان تروفيرت ظهير أيسر فريق ستاد رين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب الفرنسي نجح في الفحوصات الطبية قبل أن يوقع على عقود انضمامه لبورنموث حتى صيف 2030.

وبذلك التحق كيركيز بزميله الدولي دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول.

وخاض كيركيز 41 مباراة مع بورنموث في الموسم المنصرم وسجل هدفين وصنع 6.

وانضم اللاعب المجري إلى ألكمار الهولندي قادما من ميلان مقابل 2.7 مليون يورو في شتاء 2022.

ثم انتقل إلى بورنموث بعد 6 أشهر فقط مقابل 17.8 مليون يورو.