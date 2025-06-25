رومانو: توماس بارتي سيرحل عن أرسنال بنهاية الشهر

الأربعاء، 25 يونيو 2025 - 18:38

كتب : FilGoal

توماس بارتي مع جيمي فاردي في مواجهة ليستر سيتي مع أرسنال

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي عن اقتراب توماس بارتي من الرحيل عن أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي تعاقد بارتي مع أرسنال بنهاية الشهر الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وفقا لرومانو فإن بارتي سيرحل عن أرسنال بعد عدم التوصل لاتفاق بتجديد عقد.

أخبار متعلقة:
أثليتك: أرسنال يتحرك لضم قائد برينتفورد صن: أرسنال يرفض الاستسلام في صفقة جيوكريس سكاي: أرسنال سيضم كيبا بعد دفع قيمة الشرط الجزائي سكاي: زوبيمندي في لندن لإتمام صفقة انتقاله إلى أرسنال

واقترب أرسنال من التعاقد مع مارتن زوبيميندي من ريال سوسيداد والذي يلعب بنفس مركز بارتي ما يفتح الباب لرحيله.

وانضم بارتي لأرسنال قادما من أتليتكو مدريد في 2020.

وخلال فترته مع أرسنال شارك بارتي في 167 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين.

وتوج النجم الغاني صاحب الـ 32 عاما بكأس الدرع الخيرية.

أرسنال توماس بارتي
نرشح لكم
آدم لالانا يعلن اعتزال كرة القدم ذا أثليتك: دي بروين حاول خيانة مانشستر سيتي لكن العملية فشلت في نفس يوم العرض.. ذا أثليتك: نوتينجهام يرفض طلب نيوكاسل بضم إيلانجا سكاي: أرسنال سيضم كيبا بعد دفع قيمة الشرط الجزائي أثليتك: ليفربول يوقف نشاطه في سوق الانتقالات حتى إشعار آخر بعد صفقة كيركيز ذا أثليتك: يونايتد يرفع عرضه لبرينتفورد لضم مبويمو كريستال بالاس يتعاقد مع حارس مرمى آيندهوفن مانشستر يونايتد يكشف عن موعد بداية فترة الإعداد للموسم الجديد
أخر الأخبار
ريكورد: اجتماع عاجل بين بورتو وأنسيلمي لحسم مستقبله.. ومفاجأة في رد المدير الفني 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
إحالة شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو إلى لجنة شئون اللاعبين 17 دقيقة | الدوري المصري
مبابي يعود للمشاركة في تدريبات ريال مدريد استعدادا لسالزبورج 26 دقيقة | كأس العالم للأندية
رومانو: توماس بارتي سيرحل عن أرسنال بنهاية الشهر 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لوجانو السويسري يعلن ضم أحمد قندوسي لمدة 3 مواسم 47 دقيقة | ميركاتو
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم 49 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة دوري الرديف الموسم المقبل لدعم منتخب الشباب ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - اعتذار مجدي أبو المجد عن عدم الاستمرار مع منتخب شباب اليد ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 شروط.. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 4 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا
/articles/508019/رومانو-توماس-بارتي-سيرحل-عن-أرسنال-بنهاية-الشهر