رومانو: توماس بارتي سيرحل عن أرسنال بنهاية الشهر

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي عن اقتراب توماس بارتي من الرحيل عن أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي تعاقد بارتي مع أرسنال بنهاية الشهر الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وفقا لرومانو فإن بارتي سيرحل عن أرسنال بعد عدم التوصل لاتفاق بتجديد عقد.

واقترب أرسنال من التعاقد مع مارتن زوبيميندي من ريال سوسيداد والذي يلعب بنفس مركز بارتي ما يفتح الباب لرحيله.

وانضم بارتي لأرسنال قادما من أتليتكو مدريد في 2020.

وخلال فترته مع أرسنال شارك بارتي في 167 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين.

وتوج النجم الغاني صاحب الـ 32 عاما بكأس الدرع الخيرية.