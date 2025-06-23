جارديان: كوناتي يرفض تمديد عقده مع ليفربول.. وهذه مطالبه

الإثنين، 23 يونيو 2025 - 14:57

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي - ليفربول

رفض إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول عرض ناديه لتمديد عقده الذي اقترب من النهاية، وفقا لجريدة ذا جارديان.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول في صيف 2026.

وأوضح التقرير كوناتي أبدى خيبة أمله من عرض ليفربول لتمديد عقده.

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ممثلو المدافع الفرنسي يُطالبون بزيادة راتبه الأساسي، حسب التقرير.

وأثيرت المخاوف في أنفيلد بشأن إمكانية رحيله مجانا الصيف المقبل، ليكرر ما فعله ترينت ألكسندر أرنولد.

وتأخرت محادثات تجديد عقد كوناتي بسبب تركيز ليفربول على التفاوض مع محمد صلاح وفيرجيل فان دايك الموسم الماضي، حيث وقّع كلاهما عقدين جديدين لمدة عامين في أبريل.

قبل أسابيع، كشفت صحيفة ماركا عن وجود صراع بين ليفربول وريال مدريد من أجل مدافع الريدز الفرنسي إبراهيما كوناتي.

وأفادت صحيفة ماركا، أن ريال مدريد يبحث عن استقطاب المدافع الفرنسي صيف 2026 بعد انتهاء عقده بشكل مجاني.

يريد ريال مدريد الحصول على خدمات كوناتي بطلب خاص من تشابي ألونسو، لكن تبحث إدارة الفريق عن الحصول على خدماته بشكل مجاني.

وتمكن ريال مدريد من الحصول على خدمات ظهير ليفربول تريندت ألكسندر أرنولد بشكل مجاني هذا الصيف.

انضم كوناتي لصفوف ليفربول صيف 2021، قادمًا من لايبزيج.

وشارك إبراهيما كوناتي مع ليفربول في 31 مباراة، وتمكن من تسجيل هدف والمساهمة بـ3 أهداف.

حقق مع ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم.

إبراهيما كوناتي ليفربول ريال مدريد
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