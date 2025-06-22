الكأس الذهبية - تعثر كندا أمام كوراساو.. وانتصار هندوراس أمام السلفادور

تعثر منتخب كندا أمام كوراساو في ختام الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكأس الذهبية (أمم كونكاكاف).

ورغم تقدم كندا المبكر عن طريق ناثان ساليبا في الدقيقة التاسعة، تلقى المنتخب الكندي هدفا قاتلا من كوراساو في الدقيقة 94.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق مواجهة كندا ضد كوراساو.

وفي نفس المجموعة حقق منتخب هندوراس انتصاره الأول بعد الفوز على السلفادور بهدفين دون مقابل.

وبذلك يستمر منتخب كندا في الصدارة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما صعدت هندوراس للمركز الثاني بـ 3 نقاط.

وحققت كوراساو تعادلين في المركز الثالث بنقطتين بينما تتذيل السلفادور الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وتقام مباريات الجولة الختامية للمجموعة فجر الأربعاء المقبل، إذ تواجه كندا منتخب السلفادور، بينما تلعب هندوراس أمام كوراساو.

واكتسح منتخب كندا نظيره هندوراس بستة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

وتستضيف كندا وأمريكا المنافسات في الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

وتقام النسخة الثامنة عشرة من كأس كونكاكاف الذهبية على 14 ملعبا في 11 منطقة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وتشهد البطولة مشاركة منتخب السعودية لأول مرة في بطولة أمريكا الشمالية بدعوة كثاني منتخب عربي بعد قطر.