تعرف على المباريات التي يغيب عنها صلاح ومرموش بسبب كأس أمم إفريقيا

سيفتقد ليفربول ومانشستر سيتي لخدمات محمد صلاح وعمر مرموش في ديسمبر ويناير المقبل بسبب تواجدهما المتوقع مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي جدول مباريات البطولة لموسم 2025-2026 (التفاصيل).

في منتصف الموسم سيلعب منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وتقام مباريات الفراعنة في مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية أيام 22 و26 و29 ديسمبر ضد زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا على الترتيب.

فيما تقام مباريات دور الـ16 في الفترة من 3 إلى 6 يناير، وتستكمل البطولة حتى يوم 18 من الشهر نفسه.

وخلال هذه الفترة، ستلعب 6 جولات من الدوري الإنجليزي.

وجاءت المباريات المحتمل غياب صلاح ومرموش عنها على النحو التالي:

مباريات من المؤكد الغياب عنها:

الجولة 17 – السبت 20 ديسمبر

مانشستر سيتي × وست هام يونايتد

توتنام × ليفربول

الجولة 18 – السبت 27 ديسمبر

ليفربول × ولفرهامبتون

نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي

الجولة 19 – الثلاثاء 30 ديسمبر

ليفربول × ليدز يونايتد

سندرلاند × مانشستر سيتي

مباريات من المحتمل الغياب عنها:

الجولة 20 - السبت 3 يناير

فولام × ليفربول

مانشستر سيتي × تشيلسي

الجولة 21 - الأربعاء 7 يناير

أرسنال × ليفربول

مانشستر سيتي × برايتون

الجولة 22 - الأربعاء 17 يناير

ليفربول × بيرنلي

مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي