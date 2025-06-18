جدول مباريات الدوري الإنجليزي - ليفربول في ضربة البداية ومواجهة نارية بالجولة الأولى

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي جدول مباريات البطولة لموسم 2025-2026.

وينطلق الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 15 أغسطس بمواجهة ليفربول ضد بورنموث على ملعب أنفيلد.

فيما يلعب مانشستر يونايتد ضد أرسنال في قمة الجولة الأولى يوم الأحد 17 اغسطس.

وجاءت مباريات الجولة الأولى

الجمعة 15 أغسطس

ليفربول × بورنموث

السبت 16 أغسطس

أستون فيلا × نيوكاسل

برايتون × فولام

نوتينجهام فوريست × برينتفورد

سندرلاند × وست هام

توتنام × بيرنلي

ولفرهامبتون × مانشستر سيتي

الأحد 17 أغسطس

تشيلسي × كريستال بالاس

مانشستر يونايتد × أرسنال

الإثنين 18 أغسطس

ليدز × إيفرتون.

للاطلاع على الجدول كاملا من هنا.

الجولة الثانية.. السبت 23 أغسطس

بورنموث × ولفرهامبتون

أرسنال × ليدز

برينتفورد × أستون فيلا

بيرنلي × سندرلاند

كريستال بلاس × نوتينجهام فورست

إيفرتون × برايتون

فولام × مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي × توتنام

نيوكاسل × ليفربول

وست هام × تشيلسي

الجولة الثالثة.. السبت 30 أغسطس

أستون فيلا × كريستال بلاس

برايتون × مانشستر سيتي

تشيلسي × فولام

ليدز × نيوكاسل

ليفربول × أرسنال

مانشستر يونايتد × بيرنلي

نوتينجهام فورست × وست هام

سندرلاند × برينتفورد

توتنام × بورنموث

ولفرهامبتون × إيفرتون

الجولة الرابعة.. السبت 13 سبتمبر

بورنموث × برايتون

أرسنال × نوتينجهام

برينتفورد × تشيلسي

بيرنلي × ليفربول

كريتسال بلاس × سندرلاند

إيفرتون × أستون فيلا

فولام × ليدز

مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد

نيوكاسل × ولفرهامبتون

وست هام × توتنام

الجولة الخامسة.. 20 سبتمبر

بورنموث × نيوكاسل

أرسنال × مانشستر سيتي

برايتون × توتنام

بيرنلي × نوتينجهام فورست

فولام × برينتفورد

ليفربول × إيفرتون

مانشستر يونايتد × تشيلسي

سندرلاند × أستون فيلا

وست هام × كريستال بلاس

ولفرهامبتون × ليدز

الجولة السادسة.. 27 سبتمبر

أستون فيلا × فولام

برينتفورد × مانشستر يونايتد

تشيلسي × برايتون

كريتسال بلاس × ليفربول

إيفرتون × وست هام

ليدز × بورنموث

مانشستر سيتي × بيرنلي

نيوكاسل × أرسنال

نوتينجهام × سندرلاند

توتنام × ولفرهامبتون

الجولة السابعة.. 4 أكتوبر

بورنموث × فولام

أرسنال × وست هام

أستون فيلا × بيرنلي

برينتفورد × مانشستر سيتي

تشيلسي × ليفربول

إيفرتون × كريستال بلاس

ليدز × توتنام

مانشستر يوناتيد × سندرلاند

نيوكاسل × نوتينجهام فورست

ولفرهامبتون × برايتون

الجولة الثامنة.. السبت 18 أكتوبر

برايتون × نيوكاسل

بيرنلي × ليدز

كريتسال بلاس × بورنموث

فولام × أرسنال

ليفربول × مانشتسر يونايتد

مانشستر سيتي × إيفرتون

نوتينجهام فورست × تشيلسي

سندرلاند × ولفرهامبتون

توتنام × أستون فيلا

وست هام × برينتفورد

الجولة التاسعة.. السبت 25 أكتوبر

بورنموث × نوتينجهام فورست

أرسنال × كريستال بلاس

أستون فيلا × مانشستر سيتي

برينتفورد × ليفربول

تشيلسي × سندرلاند

إيفرتون × توتنام

ليدز × وست هام

مانشستر يونايتد × برايتون

نيوكاسل × فولام

ولفرهامبتون × بيرنلي

الجولة العاشرة.. السبت 1 نوفمبر

برايتون × ليدز

بيرنلي × أرسنال

كريستال بلاس × برينتفورد

فولام × ولفرهامبتون

ليفربول × أستون فيلا

مانشستر سيتي × بورنموث

نوتينجهام فورست × مانشستر يونايتد

سندرلاند × إيفرتون

توتنام × تشيلسي

وست هام × نيوكاسل

الجولة 11.. 8 نوفمبر

أستون فيلا × بورنموث

برينتفورد × نيوكاسل

تشيلسي × ولفرهامبتون

كريتسال بلاس × برايتون

إيفرتون × فولام

مانشستر سيتي × ليفربول

نوتينجهام فورست × ليدز

سندرلاند × أرسنال

توتنام × مانشستر يونايتد

وست هام × بيرنلي

الجولة 12.. السبت 22 نوفمبر

بورنموث × وست هام يونايتد

أرسنال × توتنام

برايتون × برينتفورد

بيرنلي × تشيلسي

فولام × سندرلاند

ليدز × أستون فيلا

ليفربول × نوتينجهام

مانشستر يونايتد × إيفرتون

نيوكاسل × مانشستر سيتي

ولفرهامبتون × كريتسال بلاس

الجولة 13.. السبت 29 نوفمبر

أستون فيلا × ولفرهامبتون

برينتفورد × بيرنلي

تشيلسي × أرسنال

كريستال بلاس × مانشستر يونايتد

إيفرتون × نيوكاسل

مانشستر سيتي × ليدز

نوتينجهام فورست × برايتون

سندرلاند × بورنموث

توتنام × فولام

وست هام × ليفربول

الجولة 14.. الأربعاء 3 ديسمبر

بورنموث × إيفرتون

أرسنال × برينتفورد

برايتون × أستون فيلا

بيرنلي × كريتسال بلاس

فولام × مانشستر سيتي

ليدز × تشيلسي

ليفربول × سندرلاند

مانشستر يونايتد × وست هام

نيوكاسل × توتنام

ولفرهامبتون × نوتينجهام

الجولة 15.. السبت 6 ديسمبر

بورنموث × تشيلسي

أستون فيلا × أرسنال

برايتون × وست هام

إيفرتون × نوتينجهام فورست

فولام × كريتسال بلاس

ليدز × ليفربول

مانشستر سيتي × سندرلاند

نيوكاسل × بيرنلي

توتنام × برينتفورد

ولفرهامبتون × مانشتسر يونايتد

الجولة 16.. السبت 13 ديسمبر

أرسنال × ولفرهامبتون

بيرنتفورد × ليدز

بيرنلي × فولام

تشيلسي × إيفرتون

كريتسال بلاس × مانشتسر سيتي

ليفربول × برايتون

مانشستر يونايتد × بورنموث

نوتينجهام فورست × توتنام

سندرلاند × نيوكاسل يونايتد

وست هام يونايتد × أستون فيلا.

الجولة 17 – السبت 20 ديسمبر

بورنموث × بيرنلي

أستون فيلا × مانشستر يونايتد

برايتون × سندرلاند

إيفرتون × آرسنال

فولام × نوتنجهام فورست

ليدز يونايتد × كريستال بالاس

مانشستر سيتي × وست هام

نيوكاسل يونايتد × تشيلسي

توتنام × ليفربول

وولفرهامبتون × برينتفورد

الجولة 18 – السبت 27 ديسمبر

آرسنال × برايتون

برينتفورد × بورنموث

بيرنلي × إيفرتون

تشيلسي × أستون فيلا

كريستال بالاس × توتنام

ليفربول × وولفرهامبتون

مانشستر يونايتد × نيوكاسل

نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي

سندرلاند × ليدز يونايتد

وست هام × فولام

الجولة 19 – الثلاثاء 30 ديسمبر (نهاية الدور الأول)

آرسنال × أستون فيلا

برينتفورد × توتنهام

بيرنلي × نيوكاسل

تشيلسي × بورنموث

كريستال بالاس × فولهام

ليفربول × ليدز يونايتد

مانشستر يونايتد × وولفرهامبتون

نوتنجهام فورست × إيفرتون

سندرلاند × مانشستر سيتي

وست هام × برايتون