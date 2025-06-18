تعرف على موعد مواجهتي صلاح ضد مرموش في الموسم الجديد

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 11:57

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - عمر مرموش

ينتظر الجمهور المصري المواجهات المصرية المصرية سنويا في الدوري الإنجليزي، وفي الموسم المقبل يلعب محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي جدول مباريات البطولة لموسم 2025-2026 (التفاصيل).

سيلعب مانشستر سيتي ضد غريمه ليفربول أولا في ملعب الاتحاد بالدور الأول.

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ثم يحل مرموش ضيفا على صلاح في ملعب أنفيلد بالدور الثاني.

ستلعب مباراة الدور الأول ضمن الجولة 11 يوم 8 نوفمبر المقبل بمانشستر.

فيما تقام المباراة الثانية ضمن الجولة 25 يوم 7 فبراير بليفربول.

وينطلق الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 15 أغسطس بمواجهة ليفربول ضد بورنموث على ملعب أنفيلد.

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