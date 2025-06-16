بارادو يكشف لـ في الجول موعد إتمام صفقة انتقال بولبينة

بات عادل بولبينة موهبة فريق بارادو الجزائري قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن فريقه.

وانهالت العروض على صاحب الـ 22 عاما خلال الفترة الماضية وكان قد ارتبط اسمه بالدوري المصري.

وأشارت تقارير إلى احتمالية انتقاله لصالح فريق الدحيل القطري بداية من الموسم المقبل.

وكشف حسان زاطشي رئيس نادي بارادو الجزائري عبر FilGoal.com: "اليوم الإثنين إن شاء الله سنتمم إتفاقنا مع الدحيل على كل شيء".

ويبلغ بولبينة من العمر 22 عاما، وقدّم موسما رائعا مع بارادو إذ ساهم في 28 هدفا خلال 27 مباراة.

وسجل بولبينة 20 هدفا في الدوري الجزائري بينما قدّم 7 تمريرات حاسمة.

ووصل بولبينة إلى 100 مباراة مع نادي بارادو وسجل 36 هدفا وصنع 18 آخرين.

ويعتبر بولبينة أحد أبرز مواهب الدوري الجزائري في الفترة الحالية.