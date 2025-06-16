بطل أوروبا يضرب من جديد.. باريس سان جيرمان يثأر من أتلتيكو برباعية

ثأر باريس سان جيرمان الفرنسي من أتلتيكو مدريد الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم للأندية 2025.

الفريقان لم يسبق لهما اللقاء سوى مرة واحدة من قبل، وأتت في مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025.

أتلتيكو مدريد فاز بهذه المباراة 2-1، بينما أكمل باريس سان جيرمان طريقه متأهلا في المركز الـ 15، وواصل حتى توج بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

البداية أتت سريعا بهدف فابيان رويز في الدقيقة 19، بعد تمريرة من خفيتشا كفاراتسخيليا.

وفي الدقيقة 45+1 وبصناعة كفاراتسخيليا أيضا، سجل فيتينيا الهدف الثاني.

مع انطلاق الشوط الثاني تحرك دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، ليشرك كوكي بدلا من صامويل لينو.

وفي الدقيقة 57 قلص أتلتيكو مدريد الفارق بهدف جوليان ألفاريز بعد تمريرة من جوليانو سيميوني.

ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، تم إلغاء الهدف بسبب مخالفة من كوكي ضد ديزير دوي في بداية اللعبة.

📺 We've had the first VAR involvement of the tournament and it means a goal for Atleti is chalked off! WATCH Paris Saint-Germain-Atlético de Madrid in the @FIFACWC NOW! | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGATM pic.twitter.com/X9dSDEsdoU — DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025

واستمرت تبديلات أتلتيكو بنزول رينيلدو ماندافا وكونور جالاجر وأنخيل كوريا بدلا من خافيير جالان ورودريجو دي بول وجوليانو سيميوني، في الدقيقة 62.

على الجانب الآخر أتى سيني مايولو بدلا من جونكالو راموس في صفوف باريس في الدقيقة 68.

وكثف أتلتيكو محاولاته الهجومية بنزول ألكساندر سورلوث بدلا من بابلو باريوس في الدقيقة 70.

بينما أتى لي كانج إين ووارين زاير إيمري بدلا من فابيان رويز وخفيتشا كفاراتسيخيليا في الدقيقة 72.

وازداد وضع أتلتيكو سوءا بطرد المدافع كليمون لونجليه بسبب الاعتراض على حكم اللقاء في الدقيقة 78.

78' 🟥 Lenglet is off! A second booking for the @Atleti defender and they'll finish with ten men! WATCH Paris Saint-Germain-Atlético de Madrid in the @FIFACWC NOW! | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGATM pic.twitter.com/SVNuqrJlj7 — DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025

واختتم باريس سان جيرمان تبديلاته بنزول إبراهيم مباي ولوكاس هيرنانديز بدلا من ديزير دوي ونونو مينديش.

وفي الدقيقة 87 سجل سينو مايولو الهدف الثالث بعد تمريرة من المغربي أشرف حكيمي.

87' | GOAAAAAL! Senny Mayulu surely seals this for @PSG_inside with a great reaction and finish! WATCH Paris Saint-Germain-Atlético de Madrid in the @FIFACWC NOW! | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGATM pic.twitter.com/MQM60Q8qZc — DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025

وأخيرا بركلة جزاء بعد لمسة يد على روبن لو نورمان، سجل لي كانج إين الهدف الرابع في الدقيقة 96.

90 + 4' GOAL! Lee Kang-In converts from the spot to make it 4-0! WATCH Paris Saint-Germain-Atlético de Madrid in the @FIFACWC NOW! | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGATM pic.twitter.com/HrGueXEol7 — DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025

وتستمر منافسات المجموعة في الخامسة صباحا بمباراة بوتافوجو البرازيلي أمام سياتل ساوندرز الأمريكي.