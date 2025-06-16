بطل أوروبا يضرب من جديد.. باريس سان جيرمان يثأر من أتلتيكو برباعية

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 00:11

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

ثأر باريس سان جيرمان الفرنسي من أتلتيكو مدريد الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم للأندية 2025.

الفريقان لم يسبق لهما اللقاء سوى مرة واحدة من قبل، وأتت في مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025.

أتلتيكو مدريد فاز بهذه المباراة 2-1، بينما أكمل باريس سان جيرمان طريقه متأهلا في المركز الـ 15، وواصل حتى توج بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

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البداية أتت سريعا بهدف فابيان رويز في الدقيقة 19، بعد تمريرة من خفيتشا كفاراتسخيليا.

وفي الدقيقة 45+1 وبصناعة كفاراتسخيليا أيضا، سجل فيتينيا الهدف الثاني.

مع انطلاق الشوط الثاني تحرك دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، ليشرك كوكي بدلا من صامويل لينو.

وفي الدقيقة 57 قلص أتلتيكو مدريد الفارق بهدف جوليان ألفاريز بعد تمريرة من جوليانو سيميوني.

ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، تم إلغاء الهدف بسبب مخالفة من كوكي ضد ديزير دوي في بداية اللعبة.

واستمرت تبديلات أتلتيكو بنزول رينيلدو ماندافا وكونور جالاجر وأنخيل كوريا بدلا من خافيير جالان ورودريجو دي بول وجوليانو سيميوني، في الدقيقة 62.

على الجانب الآخر أتى سيني مايولو بدلا من جونكالو راموس في صفوف باريس في الدقيقة 68.

وكثف أتلتيكو محاولاته الهجومية بنزول ألكساندر سورلوث بدلا من بابلو باريوس في الدقيقة 70.

بينما أتى لي كانج إين ووارين زاير إيمري بدلا من فابيان رويز وخفيتشا كفاراتسيخيليا في الدقيقة 72.

وازداد وضع أتلتيكو سوءا بطرد المدافع كليمون لونجليه بسبب الاعتراض على حكم اللقاء في الدقيقة 78.

واختتم باريس سان جيرمان تبديلاته بنزول إبراهيم مباي ولوكاس هيرنانديز بدلا من ديزير دوي ونونو مينديش.

وفي الدقيقة 87 سجل سينو مايولو الهدف الثالث بعد تمريرة من المغربي أشرف حكيمي.

وأخيرا بركلة جزاء بعد لمسة يد على روبن لو نورمان، سجل لي كانج إين الهدف الرابع في الدقيقة 96.

وتستمر منافسات المجموعة في الخامسة صباحا بمباراة بوتافوجو البرازيلي أمام سياتل ساوندرز الأمريكي.

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