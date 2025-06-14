كأس العالم للأندية - بتواجد الثنائي الجديد.. بعثة ريال مدريد تنطلق إلى أمريكا

السبت، 14 يونيو 2025 - 16:47

كتب : FilGoal

مبابي - برشلونة - ريال مدريد

انطلقت بعثة ريال مدريد إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية والذي يبدأ فجر غدا الأحد بمواجهة الأهلي وإنتر ميامي.

وشهدت بعثة ريال مدريد تواجد ترينت أليكساندر أرنولد ودين هاوسن ثنائي الفريق الجديد.

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وسينضم كل من فينيسيوس جونيور وأردا جولر إلى البعثة بسبب تواجدهما في أمريكا عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويبدأ ريال مدريد مبارياته في البطولة بمواجهة الهلال السعودي.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة بجانب الهلال وباتشوكا ورد بول سالزبورج.

وسيبدأ تشابي ألونسو مهام عمله كمدرب جديد لريال مدريد مع بداية البطولة.

وكان ألونسو قد تولى تدريب ريال مدريد خلفا لكارلو أنشيلوتي الذي رحل بنهاية الموسم وتولى تدريب البرازيل.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس - سيرخيو مسيتري

الدفاع: داني كارفاخال - دين هاوسن - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - خيسوس فورتيا - دييجو أجوادو - راؤول أسينسيو - يوسف لخديم - رامون جاكوبو.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - ماريو مارتن - شيما أندريس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - براهيم دياز - جونوالو جارسيا - فيكتور مونوز.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويلعب ريال مدريد في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية رفقة الهلال السعودي، وسالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.

المجموعة الثامنة.. موسم مخيب وبداية جديدة للجميع.

ريال مدريد كأس العالم للأندية
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