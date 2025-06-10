كأس العالم للأندية – المجموعة الثامنة.. موسم مخيب وبداية جديدة للجميع

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس العالم للأندية بشكله الجديد لأول مرة في التاريخ.

وستقام البطولة لأول مرة من 32 فريقا بنظام مشابه لكأس العالم للمنتخبات.

وبدأت الأندية بالفعل من الاستعداد للبطولة التي ستشكل أهمية كبيرة سواء على المستوى الرياضي أو المالي.

ويقدم لكم FilGoal.com نظرة شاملة على المجموعة الثامنة والأخيرة من البطولة والتي تشمل ريال مدريد والهلال السعودي ورد بول سازلبورج وباتشوكا.

تتشابه فرق المجموعة في شيء مهم هو المرور بموسم ماضي كان مخيبا للآمال عليهم.

البداية من ريال مدريد والذي تمكن من التتويج بكأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتينينتال في بدايته قبل خسارة الدوري وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وهو بالطبع ما لا يكفي جماهير النادي الأنجح في العالم.

الهلال هو الآخر لم يمر بموسم يرضي طموح جماهيره ولم يكن على قدر التدعيمات التي أجراها الفريق.

بعد الموسم قبل الماضي توج فيه الهلال بالدوري السعودي والوصول لأدوار بعيدة في دوري الأبطال، جاء الموسم الماضي الذي خسر فيه الزعيم جميع البطولات ليخيب آمال جماهيره.

رد بول سالزبورج هو الآخر خرج بموسم صفري لم يتوج الفريق خلاله بأي لقب بعد خسارة الدوري والكأس بالنمسا وحصل على المركز الثاني هو الآخر على الرغم من كونه أحد أنجح فرق النمسا بالسنوات الأخيرة.

الأمر لم يختلف عن باتشوكا والذي خسر الدوري المكسيكي أيضا بدور ربع النهائي مع عدم المشاركة من الأساس في دوري أبطال كونكاكاف.

فرق المجموعة بالكامل تبحث عن بداية جديدة قد تأتي من خلال تلك البطولة رغم صعوبتها ولكنها قد تشكل بداية العودة للهيمنة في بلدانهم خاصة وإن سارت الأمور بالشكل المطلوب.

يدخل ثلاثة من الأربعة فرق في المجموعة بمدربين جدد، إذ تولى تشابي ألونسو تدريب ريال مدريد بدلا من كارلو أنشيلوتي، كما عين الهلال، سيموني إنزاجي بدلا من خورخي خيسوس الذي لم يستمر لنهاية الموسم، حتى باتشوكا يتولى خايمي لوزانو تدريبه بعد رحيل جويليرمو ألمادا بنهاية الموسم، أما سالزبورج هو الفريق الوحيد المستمر بمدربه بالمجموعة الثامنة وهو توماس ليتش والذي تولى المسؤولية بمنتصف الموسم الماضي.

ريال مدريد

أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وبأي بطولة يشارك بها يدخل تلك البطولة بدوافع مختلفة تماما مع مدرب جديد وهو تشابي ألونسو.

ألونسو مدرب شاب يقود ريال مدريد وهو أمر نادر الحدوث خاصة مع فلورينتينو بيريز رئيس النادي الذي يحب الاعتماد على المدريبن أصحاب الخبرات.

على الرغم من موسم ريال مدريد السيء إلا أن التوقعات بشأن البطولة ستكون مرتفعة جدا خاصة مع تواجد ألونسو والذي سبق له تحقيق نجاح كبير برفقة باير ليفركوزن.

وكان ألونسو قد قاد ليفركوزن للتتويج بالدوري الألماني لأول مرة في تاريخ ليفركوزن ودون تلقي أي هزيمة بالإضافة إلى التتويج بكأس ألمانيا والوصول لنهائي الدوري الأوروبي، كل ذلك كان بموسمه الأول كمدرب.

في الموسم الثاني احتل المركز الثاني في الدوري الألماني وهو مركز أيضا جيد بالنسبة للفريق مما يزين عمله الرائع الذي قام به على عكس أنشيلوتي الذي حقق نجاحا كبيرا هو أيضا برفقة ريال مدريد إلا أنه كان دائما محط انتقادات كبيرة طوال مسيرته مع الفريق على وتجلى ذلك بعد الموسم السيئ الذي مر به الفريق.

ريال مدريد يدخل البطولة أيضا بعد سد بعض النواقص في قائمته بالتعاقد مع ترينت أليكساندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول ودين هويسين مدافع بورنموث وهما أكثر مركزين عانا منهما الفريق بالموسم الماضي خاصة مع الإصابات.

وفقا للصحف فإن ألونسو أخبر إدارة النادي بأنه لن يكتفي بتلك الصفقات ولكن الأمر قد يتم تأجيله إلى ما بعد كأس العالم نظرا لأن فترة القيد الاستثنائية تنتهي بعد عدة ساعات.

وسيرغب ريال مدريد في التعاقد مع لاعب وسط إضافي وظهير أيسر على الأقل والأقرب سيكون هو ألفارو كاريراس لاعب بنفيكا والذي رفض النادي البرتغالي رحيله قبل مشاركته في البطولة.

ريال مدريد هو أكثر من توج بكأس العالم للأندية في تاريخه ولذلك فإن النادي يرغب في تحقيق بداية قوية والتتويج بالنسخة الأولى.

وبدأ النادي الملكي الاستعداد أمس الثلاثاء بعد خوض أول مران تحت قيادة تشابي ألونسو مع تواجد العديد من اللاعبين مع منتخبات بلادهم بالإضافة إلى وجود إصابات عديدة.

النجم التاريخي لريال مدريد في كأس العالم للأندية هو كريستيانو رونالدو وهو الهداف التاريخي للبطولة ككل برصيد 7 أهداف سجلهم في 8 مباريات.

وسبق لريال مدريد مواجهة الفرق الثلاثة خلال السنوات الأخيرة وكان آخرهم مواجهة باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتينينتال بالموسم الماضي وفاز النادي الإسباني بدون صعوبة تذكر.

كما واجه ريال مدريد، الهلال السعودي بالشكل القديم لكأس العالم للأندية قبل 3 مواسم وحقق أيضا الفوز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

بينما في الموسم الماضي أيضا وبالجولة الأخيرة من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا فاز ريال مدريد على رد بول سالزبورج بخمسة أهداف مقابل هدف.

الهلال السعودي

على الرغم من كونه ليس أوروبا ولكن أنظار العالم ستتجه إلى الهلال بعد ريال مدريد بسبب التدعيمات والأسماء الكبرى التي يملكها النادي.

الهلال هو الآخر سيلعب البطولة بدوافع جديدة ومع مدرب جديد وهو سيموني إنزاجي الذي كان قريبا من حفر اسمه بالذهب في تاريخ إنتر.

إنزاجي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة برفقة إنتر ولكنه خسر في المرتين ومع ذلك فإن الفريق قدم برفقته أفضل أداء خلال سنواته العشرة الأخيرة.

وبعد رحلة إنتر التي استمرت لمدة سنوات قرر إنزاجي خوض تحدي جديد والانتقال للهلال.

على عكس المتوقع فإن الهلال يدخل البطولة حتى الآن دون تدعيم صفوفه.

النادي قدم عروضا لبرونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي وثيو هيرنانديز ظهير ميلان ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

وتعاقد الهلال فقط مع علي لاجامي مدافع النصر والذي لن يتمكن من المشاركة سوى عقب نهاية البطولة.

وعلى الرغم من عدم تدعيم الفريق بصفقات جديدة ولكن الهلال لا يزال يملك العديد من اللاعبين الرائعين ضمن صفوفه مثل مالكوم وميلينكوفيتش سافيتش وجواو كانسيلو وروبن نيفيس وأليكساندر ميتروفيتش وهي مجموعة قادرة على اللعب ضمن أكبر فرق العالم ولذلك ومع استقدام إنزاجي فإن الهلال لن يكون منافسا سهلا لأي فريق خلال البطولة وإن كان ريال مدريد.

وسبق للهلال المشاركة في كأس العالم للأندية بشكلها القديم 3 مرات سابقة حقق خلالهم المركز الرابع مرتين والمركز الثاني مرة واحدة في 2022 بعد الخسارة من ريال مدريد منافسة في النسخة الحالية.

الهداف التاريخي للهلال في البطولة هو بافيتيمبي جوميز المهاجم السابق للفريق والذي سجل هدفين.

كما يتواجد من الجيل الحالي للهلال سالم الدوسري ومحمد كنو الذين سجل كل منهما هدفا واحد.

وبدأ الهلال تدريباته مؤخرا خلال الأيام الماضي أيضا تحت قيادة مدربه الجديد سيموني إنزاجي.

باتشوكا

أحد أكثر الفرق التي شاركت في النسخة القديمة من كأس العالم للأندية كان باتشوكا والذي ظهر 5 مرات سابقة.

المرة الأولى تعود لعام 2007 واستمرت مشاركته لأربع مرات متتالية، قبل العودة للمشاركة من جديد في 2017 وحقق المركز الثالث بتلك النسخة ليكون ظهوره الأفضل.

ويعد باتشوكا أحد أصحاب المشاركات الجيدة في بطولات فيفا للأندية وكان قد وصل أيضا لنهائي بطولة إنتركونتينينتال في الموسم الماضي قبل الخسارة من ريال مدريد في النهائي.

ويملك باتشوكا بعض اللاعبين الجيدين في قائمته مثل سالمون روندون لاعب وست بروميتش وإيفرتون ونيوكاسل السابق وجون كينيدي وأسامة إدريسي.

ويتشارك كل من داريو سفيتانيتش وكريستيان خيمينيز لقب الهدافان التاريخيان للنادي في البطولة برصيد هدفين لكل منهما.

ومع مدربع الجديد خايمي لوزانو يعد باتشوكا أحد أول الفرق التي وصلت إلى أمريكا استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية على الرغم من تواجده بآخر مجموعة ستلعب في البطولة.

ولعب باتشوكا بالفعل مباراة ودية استعدادا للبطولة ضد الأهلي وانتهت بفوزه بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.

رد بول سالزبورج

سالزبورج هو أحد الفرق التي لا تملك تاريخا في المشاركات العالمية بل سيكون الفريق النمساوي الأول في التاريخ الذي يشارك بكأس العالم للأندية.

طموح سالزبورج خلال البطولة لن يكون بكل تأكيد الذهاب للتتويج باللقب ولكن الظهور بشكل مشرف والمرور على الأقل من دور المجموعات.

الفريق النمساوي لا يعتمد على النجوم أو الأسماء الكبيرة ولكنه يعد أحد أهم المصدرين للمواهب خلال المواسم الماضي وأخرج أكثر من لاعب انتقلوا إلى صفوف الأندية الكبرى في أوروبا.

وأبرز المواهب التي خرجت من سالزبورج خلال المواسم الماضية كان إيرلنج هالاند وساديو ماني وكريم أديمي ونابي كيتا ودايوت أوباميكانو وبينجامين سيسكو ودومينيك سوبوسلاي وكاليتا كار وباستون داكا.

ويعد سالزبورج الوحيد من فرق المجموعة الذي يدخل باستقرار فني مع استمرار مدربه لعدة أشهر.

ورتب الفريق لمباراة ودية استعدادية للبطولة سيتكون يوم 12 يونيو ضد سيكريتشين النمساوي.

جدول مباريات المجموعة

ريال مدريد × الهلال.. الأربعاء 18 يونيو – ملعب هارد روك – ميامي

باتشوكا × ريد بول سالزبورج.. الخميس 19 يونيو – ملعب تي كيو إل

ريال مدريد × باتشوكا.. الأحد 22 يونيو - ملعب بنك أوف أمريكا

ريد بول سالزبورج × الهلال.. الإثنين 23 يونيو – ملعب أودي فيلد

الهلال × باتشوكا.. الجمعة 27 يونيو – ملعب جيوديس بارك

ريد بول سالزبورج × ريال مدريد.. الجمعة 27 يونيو – ملعب لينكولن فينانشال