بلايلي يوضح موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية.. وطموح الترجي

كشف الجزائري يوسف بلايلي لاعب فريق الترجي التونسي، عن سبب غيابه عن جلسة تصوير تقديم البدلة الرسمي للفريق قبل السفر للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية يوم 14 يونيو بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، والأهلي، وتستمر حتى 13 يوليو القادم.

وأوضح بلايلي في تصريحات عبر إذاعة موزاييك التونسية سبب غيابه عن تقديم البدلة الرسمية: "كنت مرتبط بأمور شخصية أدت إلى غيابي، ولكني حاضر في كأس العالم مع الفريق".

وعن حظوظ الترجي في البطولة، رد "نتطلع للتأهل للدور الثاني فلدينا خبرات كبيرة، والترجي ذاهب ليقول كلمته في كأس العالم ويفرح جماهيره".

وأتم "الترجي اسم كبير وفريق كبير سيشرف جماهيره في كأس العالم للأندية".

ويخوض الترجي كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب تشيلسي الإنجليزي، وفلامنجو البرازيلي، ولوس أنجلوس الأمريكي.

يذكر أن الترجي هو بطل ثنائية الدوري والكأس في تونس الموسم المنقضي.

واختار ماهر الكنزاري المدير الفني للترجي، 23 لاعبا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: البشير بن سعيد - أمان الله مميش - صدقي الدبشي.

الدفاع: ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - حمزة الجلاصي - محمد عزيز القوضاعي - رائد بوشنيبة - محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - أيمن بن محمد.

الوسط: أونينشي أوجبيلو - خليل القنيشي - شهاب الجبالي - محمد وائل الدربالي - حسام تقا - عبد الرحمان كوناتي.

الهجوم: يان ساس - يوسف البلايلي - إلياس موكوانا - أشرف الجبري - رودريجو رودريجيز - هيثم ضو.