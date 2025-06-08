أليسون: أريد العودة إلى إنترناسيونال ولكن

الأحد، 08 يونيو 2025 - 11:12

كتب : FilGoal

أليسون بيكر - ليفربول

شدد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول أنه يريد العودة إلى فريق طفولته إنترناسيونال.

أليسون بيكر

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال الحارس البرازيلي خلال مؤتمر صحفي: "مستقبلي؟ لم أتمكن من التخطيط على المدى الطويل، متبقي موسم واحد فقط في عقدي مع ليفربول وعام آخر وفقا لخيار النادي والذي من المرجح أن يفعلوه".

وأضاف "إنها لحظة حاسكة في مسيرتي مع اقتراب كأس العالم، أريد أن أكون في غاية التركيز ولا يعيقني أي شيء خارجي".

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وأكمل "لكن أرغب في العودة إلى إنترناسيونال، لا أعرف متى سيحدث ذلك، لكنني ما زلت أرغب في اتخاذ هذه الخطوة، هذه خطتي".

وأنهى حديثه قائلا: "تحدثت مع اللاعبين الذين عادوا إلى الدوري البرازيلي، لكن بعضهم كانت لديهم تجارب جيدة والبعض الآخر لا".

وبدأ الحارس البالغ من العمر 32 عاما مسيرته الكروية في إنترناسيونال ثم انتقل إلى الكرة الأوروبية من بوابة روما الإيطالي.

ورحل أليسون إلى روما في صيف 2016 مقابل 8 ملايين يورو.

وبعد عامين تعاقد ليفربول معه مقابل 62.5 مليون يورو في صفقة حقق فيها روما مكاسب رأسمالية كبيرة.

أليسون ليفربول الدوري الإنجليزي إنترناسيونال
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