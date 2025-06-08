خبر في الجول - علي الفيل يقترب من البنك الأهلي
الأحد، 08 يونيو 2025 - 00:43
كتب : FilGoal
أصبح علي الفيل على أعتاب الانتقال لصفوف البنك الأهلي بدءا من الموسم المقبل.
علي الفيل
النادي : مودرن سبورت
وحسبما علم FilGoal.com فإن الفيل اتفق على الانتقال في صفقة حرة إلى البنك الأهلي بعد نهاية عقده مع مودرن سبورت.
وارتبط اسم المدافع المخضرم من قبل بالانتقال لصفوف المصري. (طالع التفاصيل)
وخاض صاحب الـ 34 عاما 17 مباراة في الموسم المنقضي دون أن يسجل أو يصنع.
وأسهم علي الفيل في تتويج مودرن سبورت باللقب الوحيد في تاريخ النادي وهو كأس الرابطة المصرية في عام 2022.
وارتدى الفيل قمصان فرق تليفونات بني سويف وطلائع الجيش وأخيرا مودرن سبورت.
وفي نفس السياق علم FilGoal.com في وقت سابق توصل البنك لاتفاق لضم جيفرسون إينكادا لاعب فاركو عقب نهاية تعاقده بنهاية الموسم.
ويستعد البنك الأهلي لمواجهة إنبي في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.
نرشح لكم
وعد من الجنايني لجماهير الزمالك بشأن الانتقالات ممدوح عباس: سأتمم التزاماتي مع الزمالك حتى كأس مصر ولا أريد أخرى حوار زيزو عن - مكالمة الخطيب وسر الرقم 25 وصفقة القرن والاحتفال أمام الزمالك زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله خبر في الجول - اتفاق بين الزمالك ونايكي بدءا من الموسم المقبل في الجول يكشف موقف الرمادي من الاستمرار مع الزمالك.. والقرار الأقرب إمام عاشور: أشعر بحماس كبير للعب أمام ميسي.. وننتظر دعم الجماهير بأكملها محمد شوقي: سعيد بما قدمته في الأهلي ولم أقصر