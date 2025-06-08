خبر في الجول - علي الفيل يقترب من البنك الأهلي

أصبح علي الفيل على أعتاب الانتقال لصفوف البنك الأهلي بدءا من الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الفيل اتفق على الانتقال في صفقة حرة إلى البنك الأهلي بعد نهاية عقده مع مودرن سبورت.

وارتبط اسم المدافع المخضرم من قبل بالانتقال لصفوف المصري. (طالع التفاصيل)

وخاض صاحب الـ 34 عاما 17 مباراة في الموسم المنقضي دون أن يسجل أو يصنع.

وأسهم علي الفيل في تتويج مودرن سبورت باللقب الوحيد في تاريخ النادي وهو كأس الرابطة المصرية في عام 2022.

وارتدى الفيل قمصان فرق تليفونات بني سويف وطلائع الجيش وأخيرا مودرن سبورت.

وفي نفس السياق علم FilGoal.com في وقت سابق توصل البنك لاتفاق لضم جيفرسون إينكادا لاعب فاركو عقب نهاية تعاقده بنهاية الموسم.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة إنبي في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.