خبر في الجول - البنك الأهلي يتوصل لاتفاق لضم جيفرسون إنكادا في صفقة انتقال حر

توصل البنك الأهلي لاتفاف مع جيفرسون إنكادا لاعب فاركو لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد اتفق مع اللاعب على ضمه لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وينتهي تعاقد إنكادا مع فاركو بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وانضم الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما لفاركو في 2022 قادما من ليكشيوس البرتغالي.

وشارك إنكادا في 23 مباراة منذ بداية الموسم الحالي بقميص فاركو وصنع هدفا وحيد.

وسبق للاعب خوض 27 مباراة دولية بقميص منتخب غينيا بيساو.

وأنهى البنك الأهلي الدوري في المركز الخامس بجدول الترتيب خلف المصري الذي احتل المركز الرابع وتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة إنبي في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.