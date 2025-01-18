خبر في الجول – المصري يقترب من ضم علي الفيل بداية من الموسم المقبل

السبت، 18 يناير 2025 - 15:53

كتب : عمرو نبيل

علي الفيل - مودرن سبورت ضد الإسماعيلي

اقترب المصري من التعاقد مع علي الفيل لاعب مودرن سبورت لتدعيم الفريق بالموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن المصري قد توصل لاتفاق مبدئي مع الفيل لضمه إلى صفوفه بالموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وينتهي تعاقد الفيل مع مودرن سبورت بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

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صاحب الـ 34 عاما انضم إلى مودرن سبورت في 2022 قادما من طلائع الجيش.

وشارك الفيل في 8 مباريات بقميص مودرن منذ بداية الموسم الحالي.

وأسهم علي الفيل في تتويج مودرن سبورت باللقب الوحيد في تاريخ النادي وهو كأس الرابطة المصرية في عام 2022.

علي الفيل مودرن سبورت الدوري المصري المصري
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