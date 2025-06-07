حوار زيزو عن - مكالمة الخطيب وسر الرقم 25 وصفقة القرن والاحتفال أمام الزمالك

السبت، 07 يونيو 2025 - 23:42

كتب : FilGoal

زيزو - الأهلي

كشف أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي الجديد عن حقيقة توقيعه للأحمر في وقت إعلان إدارة الزمالك وكواليس أزمة ظهوره في السفارة الأمريكية للحصول على تأشيرة السفر لكأس العالم للأندية.

وأعلن النادي الأهلي يوم الجمعة 6 يونيو عن تعاقده مع زيزو رسميا، بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المحلي في 5 يونيو مع نهائي كأس مصر، الذي شهد تتويج الزمالك باللقب على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

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وإليكم ما قاله زيزو عبر قناة إم بي سي مصر 2:

"الأهلي فريق كبير وسعيد بارتداء قميصه وأتشرف بالتواجد فيه ومتحمس للغاية للعب معه. ردود الفعل رائعة وانتظار الناس للصفقة حمسني كثيرا".

"العديد من لاعبي الأهلي أصدقائي بالفعل قبل انتقالي.. وحديثي عن جماهيره قلته من قبل وليس لأني الآن ألعب في الأهلي".

"من أول شخص سيعانقني في معسكر الأهلي؟ كلهم.. الشناوي وهاني وإمام وطاهر أصدقائي وكذلك وسام أبو علي قابلته قبل شهر وجلسنا معا وهو شخص جميل. أشرف بنشرقي ومصطفى شوبير والكل اتصلوا بي وهنأوني".

"الخطيب اتصل بي وهنأني على الانتقال وقال لي بعض النصائح بشأن المرحلة الجديدة وقال لي: ابقَ على طبيعتك. كنت سعيدا بهذه المكالمة وتشرفت بها".

"لست قلقا من المنافسة فهذا شيء جيد لكل اللاعبين. لم أتواصل مع المدرب خوسيه ريبيرو بعد وسنلتقي في المعسكر. أنا جاهز طوال الوقت والمدرب سيرى بنفسه ولن يصدق أن هذا شخص لم يلعب منذ شهر ونصف".

"الأهلي دخل في الصورة متأخرا وكان متفهما استمراري في التفاوض مع الزمالك لأجل التجديد.. وحين انتهت الأمور تماما بيني وبين الزمالك أتممنا العملية".

"وجود إمام وأشرف بنشرقي سهل القرار؟ إنهما صديقان لي ولكني كنت سآخذ نفس القرار على كل حال".

"الانتقال من الزمالك إلى الأهلي مباشرة ليس انتقالا عاديا ولكني لا أريد أن أطلق أسماء على الصفقة. أريد أن يراني الناس في الملعب ثم يقررون ما هي هذه الصفقة. بعض الناس يمكنهم أن يقولوا إنهم صفقة القرن.. إمام مثلا قال ذلك عن نفسه وأنا أعترف له بذلك".

"هناك بطولات فزت بها من قبل أريد الفوز بها مجددا، وبطولات لم أفز بها مثل دوري أبطال إفريقيا وأريد تحقيقها. كأس العالم للأندية لم أشارك فيه من قبل وأريد تحقيق ذلك. أريد الفوز بكل البطولات مع الأهلي".

"يومي قد يبدو مملا فأنا لا أختلط بالناس كثيرا وأركز على عملي وتدريباتي وأقضي بقية الوقت مع أسرتي، ولا أتابع أي صفحات كروية عبر منصات التواصل الاجتماعي ولست نشطا عبر هذه المنصات عموما".

"اخترت الاستمرار برقم 25 في الأهلي. في البداية كان متاحا أمامي في الزمالك رقمين: 2 و25. أكيد لن آخذ الرقم 2. ثم استمرت المصادفات فولدت أيلا ابنتي يوم 25 مايو.. وفزت بكأس الكونفدرالية مع الزمالك أول مرة في يوم 25".

"مثل أعلى في الكرة المصرية؟ كنت أحب حازم إمام وأبو تريكة جدا. أحب حسام غالي أيضا ولعبت معه 6 أشهر في ليرس قبل أن يعود للأهلي".

"أتيت لاعبا لا أحد يعرفه والزمالك هو من صنعني؟ وهل أنكرت ذلك من قبل؟ الزمالك له فضل كبير عليَّ ولكن بعد توفيق الله أنا لي جزء كبير جدا في هذا الأمر. هذه الحقيقة تميزني أكثر وتظهر للناس كم تعبت وكم عملت على تطوير نفسي".

"استنكار الناس لقلة أهدافي مع المنتخب مقارنة بالزمالك كان يثير جنوني. لدي أدوار مختلفة في المنتخب عن أدواري في الزمالك.. وحين سجلت هدفين مع حسام حسن في المنتخب كان هذا بسبب أنه منحني تعليمات مختلفة عن اللعب في مركز 8 في الوسط".

"أريد اللعب في المنتخب ولكي تلعب يجب أن تنفذ تعليمات المدرب".

"لدي تفاهم كبير مع محمد صلاح داخل وخارج الملعب وهذا يريحنا في اللعب معا".

"لن أحتفل لو سجلت في مرمى الزمالك بقميص الأهلي احتراما للجماهير".

"لا أحد سيلعب على ميسي مباشرة في كأس العالم للأندية. الفريق يدافع بشكل جماعي ويهاجم بشكل جماعي ومسألة تكليف لاعب بتعطيل نجم الفريق الآخر انتهت في الكرة".

"من أفضل لاعب في مصر؟ إمام عاشور قولا واحدا. ولكن هناك العديد من اللاعبين الذين ظهروا بشكل رائع هذا الموسم مثل إبراهيم عادل وحسام عبد المجيد وياو أنور وناصر منسي".

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